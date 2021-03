OCG Think-Tank Webinar: Expertentalk Cybersecurity

Wien (OTS) - Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen Maßnahmen setzen, um dem Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz (NISG) zu entsprechen. Hohe Strafen und persönliche Haftungen drohen für Versäumnisse in den Bereichen Informationssicherheit und Datenschutz.

Mit dem OCG Think-Tank Webinar zur NIS-Umsetzung, gibt die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) betroffenen Betreibern kritischer Infrastruktur die Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und den Experten Vinzenz Heußler (Bundeskanzleramt) und Thomas Pfeiffer (LINZ NETZ GmbH) auch persönlich Fragen zu stellen.

Wann: 22. März 2021, 16:00

Wo: Online GoToMeeting

Programm und Anmeldung

In den letzten Tagen haben wir massive Angriffe auf Microsoft Exchange erlebt und ein Brand bei Europas größtem Cloud-Anbieter hat enormen Schaden angerichtet. Ein Jahr Home-Office hat uns allen auf eindrückliche Weise vor Augen geführt, wie wichtig funktionierende IT-Infrastruktur ist. Solange alles funktioniert rückt die Bedeutung von Security leider allzu oft in den Hintergrund. „ Das NISG sorgt dafür, dass angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und erheblicher Störfälle gemeldet werden “, erklärt die OCG-Vizepräsidentin und Cybersecurity Expertin Ingrid Schaumüller-Bichl. Das NIS-Gesetz ist ein wichtiger Schritt, um in Krisenfällen besser vorbereitet zu sein und bei Störungen schneller wieder in den Regelbetrieb zu kommen.

NIS-Umsetzung heute und morgen – was Betroffene wie umsetzen müssen und wer künftig betroffen sein könnte

Die EU-Kommission veröffentlichte am 16. Dezember 2020 eine neue Cybersicherheitsstrategie, welche die Strategie aus dem Jahr 2013 als neuen strategischen Referenzrahmen für Cybersicherheit auf EU-Ebene ablöst. Zu den unter der neuen Cybersicherheitsstrategie verfolgten Initiativen gehört insbesondere auch die Überarbeitung der NIS-Richtlinie aus dem Jahr 2016. Die ebenfalls am 16. Dezember 2020 vorgelegte neue NIS-Richtlinie („NIS-2-Richtlinie“) hat das Ziel, ein hohes gemeinsames Niveau von Cybersicherheit in der EU zu erreichen.

Vinzenz Heußler, der im österreichischen Bundeskanzleramt federführend für die strategische Umsetzung der NIS-Richtlinie in Österreich verantwortlich ist, stellt beim OCG Think-Tank Webinar den Stand der inhaltlichen Diskussionen für die NIS-2-Richtlinie vor.

Thomas Pfeiffer, CISO eines österreichischen Betreibers wesentlicher Dienste und Lead Auditor für Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 und für das NISG, berichtet von ersten NIS-Audits und wie ein Audit bzw. die Umsetzung des NIS-Gesetzes für die Betroffenen derzeit abläuft.

OCG – ISO/IEC 27001 und NISG-Zertifizierung aus einer Hand

Schon seit 2013 ist die OCG staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle für die ISO/IEC 27001 Norm und zertifiziert damit, dass Unternehmen ein wirkungsvolles Managementsystem für ihre Informationssicherheit implementiert haben. Da die Anforderungen der ISO 27001 einen großen Teil der Anforderungen lt. NISG schon abdecken, kann die OCG als Qualifizierte Stelle den Betreibern wesentlicher Dienste die NIS-Zertifizierungen auch in Kombination mit einer ISO 27001 Zertifizierung anbieten!

