Jungnickel/Wölbitsch: Rote Stadtregierung muss Unternehmer-Schikanen sofort beenden

Luftsteuer-Schikanen durch MA 46 müssen eingestellt werden – Roter Stadtregierung fehlt Gespür für Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) - „Diese rote Stadtregierung hat definitiv kein Gespür für die Wiener Wirtschaft. Anders ist es nicht zu erklären, dass mitten in der schlimmsten Wirtschaftskrise Mitarbeiter der MA 46 ausschwärmen, um Unternehmen hinsichtlich der Luftsteuer zu schikanieren. Das ist inakzeptabel und muss sofort eingestellt werden“, so Stadträtin Isabelle Jungnickel und ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch zu einem aktuellen Medienbericht im „Kurier“.

„Die Betriebe unserer Stadt sind durch die Corona-Pandemie massiv belastet und die rote Stadtregierung startet eine Bürokratie-Offensive, um die Einnahmen der Luftsteuer zu optimieren. Diese Steuer ist absurd und durch nichts zu erklären“, so Klubobmann Markus Wölbitsch, der wiederholt eine sofortige Abschaffung dieser Gebrauchsabgabe fordert. „Die Luft in unserer Stadt gehört nicht der MA 46, sondern den Wienerinnen und Wienern!“, so Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien