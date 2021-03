RMA begründen neuen gemeinsamen Standort für drei Unternehmen

Im QBC Quartier Belvedere Central entsteht der erste österreichweite Medienhub

Wien (OTS) -

Regionalmedien Austria (RMA), RMA Gesundheit und bz-Wiener Bezirkszeitung beziehen ein neues gemeinsames Büro beim Wiener Hauptbahnhof



140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Redaktion, Produktion, Verkauf, Management und Strategie starten als Medienplattform für Wien und ganz Österreich gemeinsam durch

Gut ein Jahr nach der Gleichenfeier im Februar 2020 geht in diesen Tagen eine Übersiedlung voller Potenzial über die Bühne: Die drei Wiener Unternehmen der Regionalmedien Austria – RMA, RMA Gesundheit und bz-Wiener Bezirkszeitung – nehmen bis Ende März ihren neuen gemeinsamen Standort im QBC in Betrieb. Aus bisher zwei getrennten Adressen mit zahlreichen Stockwerken und voneinander isolierten Räumlichkeiten wird nun ein großzügiges – und durch eine Innenstiege verbundenes – zweigeschossiges Büro-Areal mit drei Terrassen. Mehr als 140 ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze, mehrere gemeinsame Besprechungsräume und Kaffeeküchen, ein top ausgestattetes audio-visuelles Studio und ein attraktiver Veranstaltungsraum machen den neuen RMA-Standort zu einer Benchmark für jedes moderne Medienunternehmen.

Ein neuer Teamspirit zieht (mit) ein

„Corona hin oder her: Es gibt kaum ein stärkeres Signal in die Organisation als ein neues Büro”, erklären die RMA-Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan. „ Deshalb ist dieser Schritt ein Meilenstein für unsere in Wien ansässigen Unternehmen: Zum ersten Mal können und werden wir in einer offenen Struktur zusammenarbeiten und neue gemeinsame Arbeitsweisen entwickeln. Das wird Synergien, Austausch, Kommunikation und Kreativität fördern und unsere Position als Innovationstreiber am regionalen Medienmarkt weiter stärken .”

Gerhard Riedler, Geschäftsführer der bz-Wiener Bezirkszeitung, ergänzt: „ Das neue gemeinsame Büro ist eine tolle Visitenkarte für uns und für die Art und Weise, wie wir als führende lokale Medienplattform Wiens arbeiten: Schnell, konsequent, tatkräftig und nah dran an den Menschen und ihren Geschichten .”

„Es sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die den neuen Standort zu etwas Besonderem machen”, ist Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit, überzeugt. „ Schon jetzt herrscht bei uns rundherum Aufbruchsstimmung und – trotz der Corona-bedingten Einschränkungen – ein ganz neuer Teamspirit quer durch alle Bereiche. Diese Dynamik werden wir vom QBC aus auf unsere Kunden und Partner übertragen .”

Eine Drehscheibe für 129 Zeitungen und alle digitalen RMA-Formate mit völlig neuem Video-Content

Mit mehr als 200 redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zwölf Chefredakteuren in ganz Österreich produzieren die RMA insgesamt 129 Wochenzeitungen (davon 23 in Wien), regionale Magazine und zahlreiche Gesundheits-Medien, das Portal meinbezirk.at und andere regionale Portale sowie die Apps meinbezirk espresso, meinbezirk ePaper und INSPI für Wien.

„Die RMA-Redakteurinnen und Redakteure produzieren bereits heute verschiedenste multimediale Formate auf allen Kanälen, mit denen wir die Menschen mit spannenden News aus ihrer direkten Umgebung erreichen”, erklärt RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt. „Unser neuer Medienhub am QBC mit seiner audio-visuellen Infrastruktur bietet uns jetzt ganz neue Möglichkeiten, um mit dem Gestalten von attraktivem Video-Content weiter ‚Vollgas‘ zu geben.”

Vom regionalen Vermittler zum regionalen Gestalter

Um die Zusammenarbeit innerhalb der RMA quer durch Österreich weiter zu intensivieren, stehen im neuen Büro nicht nur eine state-of-the-art Konferenztechnik zur Verfügung, sondern auch einige freie Arbeitsplätze für Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern. „ Als RMA entwickeln wir uns derzeit sehr gezielt vom Vermittler zum regionalen Gestalter in ganz Österreich – und dafür braucht es Unternehmergeist, Innovationswillen und Zusammenhalt ”, erklärt RMA-Vorstand Doppelhofer abschließend. „ Unser neues Büro im QBC ist nicht mehr und nicht weniger als eine fantastische Startrampe auf diesem Weg .”

