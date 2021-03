Sabrina Mockenhaupt schwärmt von "Let's Dance"-Juror Llambi (FOTO)

Hamburg (ots) - Für ihre Tanzkünste musste Deutschlands Leichtathletik-Legende Sabrina "Mocki" Mockenhaupt, 2019 Publikumsliebling bei "Let's Dance", herbe Kritik von Juror Joachim Llambi einstecken - trotzdem spricht sie jetzt in höchsten Tönen von ihm. "Hinter den Kulissen ist er ein richtig lieber Kerl", so die 40-Jährige im Interview mit GALA (Heft 12/2021, ab heute im Handel). Nachdem Sabrina Mockenhaupt und ihr Mann 2020 Eltern wurden, habe Llambi Baby Ruby sogar ein Kleid geschenkt: "Das kommt in eine Kiste mit Erinnerungsstücken." Mit 18 erhält Ruby diese persönliche Souvenir-Box.

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

