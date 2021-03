„KRANKES ESSEN?“ - IMPULS-SPEZIAL ab Freitag 19. März um 22:00 Uhr bei PULS 24

PULS 24-Doku-Abend „IMPULS“ mit Alina Marzi widmet sich ab Freitag vier Wochen lang dem Schwerpunkt „Krankes Essen?“ und durchleuchtet die Lebensmittelindustrie

Wien (OTS) - Von den Tricks der Lebensmittelindustrie bis hin zum Fleisch der Zukunft aus dem Brutkasten – Essen ist schon längst ein lukratives Geschäft, dass immer nach Optimierung sucht und Konsumenten oft in die Irre führt. Der PULS 24-Doku-Abend „IMPULS“ mit Moderatorin Alina Marzi widmet sich ab Freitag, 19. März um 22:00 Uhr, vier Wochen lang dem Themenschwerpunkt „Wie krank ist unser Essen?“ und durchleuchtet die Lebensmittelindustrie. Wie werden unsere Sinne getäuscht? Was ist wirklich in den Lebensmitteln drinnen? Wie sehr gefährdet unser Essen unsere Gesundheit? Und welche Alternativen gibt es für eine nachhaltige Ernährung?

19. März „KRANKES ESSEN? DIE TRICKS DER LEBENSMITTELINDUSTRIE“ ab 22:00 Uhr auf PULS 24

Doku 1: „Die Tricks der Lebensmittelindustrie – Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co“

Heute dreht sich bei PULS 24 alles um die sinnestäuschende Tricks der Lebensmittelindustrie. Lebensmittel-Experte und Produktentwickler Sebastian Lege verblüfft mit Einblicken in die Trickkiste der Industrie anhand von u.a. Turbo-Chips und Veggie-Burgern.



Doku 2: „Pommes, Chips & Co – Wie gut sind Kartoffelprodukte?“

„IMPULS“ nimmt die beliebtesten Kartoffelprodukte unter die Lupe und führt vor, wie die Industrie arbeitet und mit billigen Zutaten Snacks herstellt. Warum werden Kartoffeln nach der Ernte mit Pestiziden behandelt? Welche und wie viel von den guten und wertvollen Stoffen, die einmal in der Kartoffel waren, sind in den Fertigprodukten noch übrig? Das Ergebnis ist mehr als ernüchternd.



26. März „KRANKES ESSEN? DICKE LEBEN LÄNGER“ ab 22:00 Uhr auf PULS 24

Doku 1: „Dicke leben länger“

Doku 2: „Globale Dickmacher“

Doku 3: „Schlank durch Schokolade - Der Trick mit den Diäten“



2. April: „KRANKES ESSEN? SÜß UND GEFÄHRLICH“ ab 21:30 Uhr auf PULS 24

Doku 1 „Süß und gefährlich“

Doku 2 „Süßes ohne Sünde - Wege aus der Zuckerfalle“



9. April: „KRANKES ESSEN? FLEISCH AM PRANGER“ ab 22:00 Uhr auf PULS 24

Doku 1: „Steaks aus dem Brutkasten - verändert Laborfleisch unseren Planeten“

Doku 2: „Besser brutzeln - Gutes Gewissen am Grill“

Doku 3: „Besser grillen - Nackensteak und Nachhaltigkeit“



