Reichenauer Kultursommer 2021: Erfolgreiche Veranstaltungsreihe der AK Niederösterreich wird weitergeführt

Kultur zu leistbaren Preisen auf höchstem Niveau – AK-Wieser: „Gerade jetzt besonders wichtig“

St. Pölten (OTS) - Der Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich wird auch 2021 weitergeführt. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe war erst im Vorjahr geschaffen worden, um IndustrieviertlerInnen auch im ersten Sommer der Pandemie leistbare Kultur in der Region zu ermöglichen. Den Auftakt feiert der diesjährige Reichenauer Kultursommer am 6. August mit Eva Maria Marold.



„Kontinuität und Verlässlichkeit sind gerade jetzt besonders wichtig. Ich freue mich, dass wir auch heuer wieder den "Reichenauer Kultursommer" in unserem Parkhotel Hirschwang umsetzen. Leistbare Kultur selbst in diesen herausfordernden Zeiten ist mir ein persönliches Anliegen. Freuen Sie sich schon jetzt auf Kabarett-Größen wie Manuel Rubey, Nadja Maleh, Angelika Niedetzky, Gregor Seberg und viele mehr“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Die Nachfrage nach leistbaren Kulturangeboten im südlichen Niederösterreich wird auch 2021 hoch sein. Auftakt des Kultursommers ist ein Auftritt von Eva Maria Marold am 6. August. Alle Veranstaltungen finden unter den geltenden aktuellen Coronabestimmungen statt. Beginnzeiten sind jeweils 18 Uhr und 19 Uhr 30, mit Ausnahme der Sonntagsmatinee um 11 Uhr von Paul Chaim Eisenberg, Roman Grinberg und Joesi Prokopetz am 5. September.



Für AK- und ÖGB-Mitglieder gibt es Vergünstigungen. Daneben gibt es attraktive Pakete für Nächtigungen inklusive Festspiel-Menü im Parkhotel Hirschwang.



