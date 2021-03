Croatia Airlines wählt RateGain für Echtzeit-Verfolgung der Flugpreise

London (ots/PRNewswire) - RateGain, das führende SaaS-Unternehmen für Reisen und Gastgewerbe, hat heute bekannt gegeben, dass Croatia Airlines, die staatliche Fluggesellschaft Kroatiens, mithilfe der fortschrittlichen Echtzeit-Flugpreis-Preisinformationslösung, AirGain von RateGain wichtige Preisinformationen und Wettbewerbsdaten sammeln wird.

Kroatien ist in den letzten zehn Jahren bei internationalen Touristen immer beliebter geworden und plant, nach der Pandemie sein Zielnetzwerk zu erweitern. Im Zuge dessen möchte das kroatische Preisteam mit den sich ändernden Marktbedingungen Schritt halten und den Wettbewerb genau beobachten, um für jeden Passagier, der eine Reise nach oder von Kroatien aus antritt, die erste Wahl zu sein.

AirGain bietet dem Team skalierbare bildliche Darstellungen zur einfachen Verfolgung der Marktposition und Personalisierung über ein einziges Display, sodass mit nur wenigen Klicks Erkenntnisse in Echtzeit gewonnen werden.

Kresimir Mlinar, Leiter Netzwerk und Umsatzmanagement bei Croatia Airlines, äußerte sich zu der Zusammenarbeit: "Um die Fluggesellschaft der Wahl für alle Reisenden in Kroatien zu bleiben, müssen die Tarife, die den Kunden auf allen digitalen Plattformen angeboten werden, ganz genau im Blick behalten. AirGain mit seiner benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche bietet uns die hierzu erforderlichen umfassenden und Echtzeit-Einblicke in unseren Markt und unseren Wettbewerb und hilft uns so, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um unsere Gewinne zu steigern und unser Wachstum zu planen.

"Die Pandemie hat die Umsatzmanagement-Funktion wieder in den Fokus gerückt und ist jetzt, wo langsam die Einschränkungen wegfallen, ein entscheidender Treiber für die Konjunkturerholung", so Shweta Vashishth, Vice President of Sales bei RateGain. "Wir freuen uns, dass Croatia Airlines sich für die Dienste von RateGain entschieden hat, um durch On-Demand-Berichte den Markt zu überblicken und die neue Analyseerfahrung dafür zu nutzen, Erkenntnisse zu gewinnen und die Strategie dann entsprechend schnell korrigieren zu können."

Informationen zu Croatia Airlines:

Croatia Airlines, die kroatische Fluggesellschaft und Mitglied der Star Alliance, wurde 1989 unter dem Namen Zagreb Airlines d.d. registriert. Seit Juli 1990 firmiert das Unternehmen unter dem heutigen Namen. Croatia Airlines ist eine Full-Service-Fluggesellschaft, die inländischen und internationalen Passagier- und Frachttransport anbietet. Außerdem werden bei Croatia Airlines die Flugzeugwartung und die professionelle Ausbildung des Luftfahrtpersonals durchgeführt. In seinen 32 Betriebsjahren hat sich das Unternehmen bei den Passagieren einen hervorragenden Ruf hinsichtlich der Flugsicherheit, Servicequalität und dem professionellen Personal erarbeitet.

www.croatiaairlines.com

Informationen zu RateGain:

RateGain ist ein führender Anbieter von SaaS-Produkten, die Reise- und Hotelunternehmen dank kognitivem Umsatzmanagement, intelligenter E-Distribution und Markenengagement täglich dabei unterstützen, mehr Umsatz zu erzielen. RateGain ist stolz darauf, mehr als 250.000 Hotelimmobilien weltweit zu unterstützen, indem 240 Milliarden Updates für Preise und Verfügbarkeit bereitgestellt und über 30 Millionen Buchungen ermöglicht werden.

