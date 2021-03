Gewessler kündigt Überprüfung der Gütesiegel-Empfehlungen durch das Ministerium an

Wien, 18.3.2021 (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte in ihrem vergangene Woche präsentierten Report unter anderem die RSPO-Zertifizierung für Palmöl und das FSC-Siegel für Holz und ortet unzureichenden Waldschutz. Die heute ebenfalls durch Greenpeace veröffentlichte repräsentative Umfrage zur Wahrnehmung der Gütesiegel durch Konsumentinnen und Konsumenten kommt zu dem Schluss, dass die beiden Siegel als wenig glaubwürdig wahrgenommen werden.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler dazu: „Gütesiegel können eine wichtige Funktion erfüllen. Sie sollen unsere einzigartige Natur vor dem Raubbau schützen, unsere Artenvielfalt erhalten und für Konsumentinnen und Konsumenten mehr Transparenz schaffen. Sie gibt es in vielen Konsumbereichen, es sind auch Siegel für Holz und Wald in Verwendung. Darum müssen Gütesiegel über klare, strenge und transparente Kriterien verfügen, nur so schaffen sie auch Vertrauen in der Bevölkerung.“

Die Klimaschutzministerin nimmt die Kritik an den Gütesiegeln ernst und kündigt eine Überprüfung der Gütesiegel-Empfehlungen für Waldschutz durch das Klimaschutzministerium an. Dazu zählen unter anderem die beliebte Website www.bewusstkaufen.at und die Empfehlungen, die im Rahmen des derzeit in Ausarbeitung befindlichen Aktionsplan für Nachhaltige Beschaffung enthalten sind. Auch die Kriterien für das Umweltzeichen werden überprüft.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Wir werden alle unsere Empfehlungen für Gütesiegel, die Natur auf der ganzen Welt vor der Zerstörungswut schützen sollen, prüfen. Das ist wichtig für die Natur, aber auch essentiell für das Vertrauen der Menschen in die Gütesiegel.“

Abschließend kündigt Gewessler an, sich auch auf EU-Ebene für ein strengeres Waldschutzgesetz einzusetzen.

