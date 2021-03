Großbauer: Wir machen uns stark für Kunst und Kultur

ÖVP-Kultursprecherin: "Der Kulturbereich braucht einen Plan für die Zeit nach der Krise"

Wien (OTS) - Die österreichische Kunst- und Kulturlandschaft und auch der Sport waren von Anfang an und anhaltend von der COVID-Krise getroffen. Zahlreiche Kunst-, Kultur- und Sportereignisse sind entfallen, etliche Kunst- und Kultureinrichtungen geschlossen, was Auswirkungen auf die Betroffenen selbst und viele weitere Branchen hat. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Entwicklung weiter andauern wird. Daher haben die Kultursprecherinnen von ÖVP und Grünen, Maria Großbauer und Eva Blimlinger, heute, Mittwoch, in der Sitzung des Kulturausschusses wichtige Anträge eingebracht. "Wir machen uns stark für Kunst und Kultur. Denn der Kulturbereich braucht Perspektiven für die Zukunft", betont Maria Großbauer.

- Der Geltungsbereich des "Bundesgesetzes zur Sicherung des Kunst,- Kultur- und Sportlebens vor weiteren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie" wird ausgeweitet. Damit wird den Veranstaltern und Betreibern im Kulturbereich und im Sport die Möglichkeit geboten, statt ihrer Rückzahlungspflicht Gutscheine abzugeben – diese Gutscheinlösung wird verlängert.

- In einem weiteren Antrag sprechen sich die Kultursprecherinnen der Regierungsparteien für einen längerfristigen Maßnahmenplan für einen starken heimischen Kunst- und Kultursektor aus, der die Zeit nach der Krise ins Auge fasst.

Beide Anträge erhielten im Ausschuss eine Mehrheit. Darüber hinaus wurde in der Sitzung auch ein Antrag beschlossen, der die Einrichtung einer Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch im Kunst-, Kultur- und Sportbereich vorsieht. Bei dieser Institution soll über sexualisierte Gewalt hinausgehend Machtmissbrauch im Allgemeinen als Anknüpfungspunkt dienen. Die Vertrauensstelle soll als erster Anlaufpunkt für Betroffene fungieren und gleichzeitig die bestehenden Angebote nutzen, erläutert Großbauer abschließend. (Schluss)

