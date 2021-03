ÖHV: Grüner Pass wird zum Game Changer

ÖHV-Präsidentin Reitterer bietet der Regierung volle Unterstützung bei der Entwicklung des Grünen Passes an

Wien (OTS) - „Die Nachricht über die Einführung des EU-weiten Grünen Pass ist die beste seit langem“, begrüßt ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer die Ankündigung von EU-Kommission und Bundesregierung. Können Impfungen, Testergebnisse und die Genesung von Covid-19 digital nachgewiesen werden, mache das den Grünen Pass zum lange erwarteten Game Changer: „Damit gewinnen wir nach einem Jahr voller Einschränkungen nicht nur unsere Reisefreiheit und die vielen kleinen Freuden des Alltags zurück. Für so viele Menschen in Österreich wäre er das Ticket zurück zum eigenen Einkommen und damit eine echte Perspektive.“

ÖHV bietet Brancheninput und Praxiserfahrung bei Entwicklung an

Dass der Grüne Pass EU-weit Anfang Juni und in Österreich schon im April umgesetzt werden soll, freut die Branchensprecherin umso mehr: „Die Hotellerie ist startbereit, sowohl technologisch als auch in Sachen Hygiene-Standards. April schaffen wir“, bietet Reitterer die ÖHV als Partner bei der Umsetzung an: „Wir bringen Branchenkompetenz und Praxiserfahrung ein, gerne schon ab morgen!“

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leiter Public Affairs & Public Relations

T: +43 1 533 09 52 20

presse @ oehv.at

www.oehv.at