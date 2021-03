Korrektur zu OTS0164 -Nachhaltigkeit im österreichischen Management

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) lud zur Podiumsdiskussion anlässlich seiner ersten Studie zum Thema Nachhaltigkeit.

Wien (OTS) - Am 15. März 2021 präsentierte das Wirtschaftsforum der Führungskräfte vor zahlreichen virtuellen Gästen seine erste Nachhaltigkeitsstudie, die durch die VBV-Gruppe unterstützt worden ist. WdF-Bundesvorsitzender Andreas Zakostelsky erklärte in der Einleitung, dass Nachhaltigkeit zu einem ganz zentralen Thema für Führungskräfte geworden ist. Denn diese müssen mittlerweile diesen Transitionsprozess hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft erfolgreich managen. Felix Josef vom Marktforschungsinstitut Triconsult zeigte ein positives Bild des Nachhaltigkeitsbewusstseins unter Österreichs ManagerInnen. Vor allem junge Führungskräfte sind Treiber, die ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Mindset an den Tag legen.

Im Anschluss an die Präsentation diskutierten die Studienergebnisse Robert Nagele, Vorstand von Billa und Merkur Österreich, Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Central Eastern Europe, Ulrich Streibl, Vorstand von oekostrom sowie Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe und WdF-Bundesvorsitzender. Das online zugeschaltete Publikum kam danach in einer Fragerunde zu Wort. Durch den Abend führte Maximilian Schwinghammer.

Im Verlauf der Podiumsdiskussion berichtete Robert Nagele über Bestrebungen, die Themen “Bio” und “Regionalität” voranzutreiben. Ein Beispiel ist das Ziel, in Zukunft ausschließlich Fleisch, das in Österreich produziert wurde, zu vertreiben. Der Ausbau der Energieeffizienz der Filialen durch Bezug von Ökostrom und den kontinuierlichen Ausbau von Elektro Mobilität der hauseigenen Fahrzeugflotte, ergänzend durch Ladesäulen-Infrastruktur für Kundinnen bei den Filialen, sind weitere Ansätze. Die Berücksichtigung modernster Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards ist für Birgit Rechberger-Krammer ebenso sehr wichtig. Sie betonte die Wichtigkeit des Henkel Standorts in Wien, der Österreich und umliegende Länder mit Produkten aber auch logistisch versorgt. Caritative Projekte werden ebenso realisiert wie Kampagnen zur Bewusstseinsbildung. Zum Bespiel vermittelt Henkel Einsparpotentiale im Alltag, beim Waschen der Wäsche bei nur 30 Grad, um im Kleinen wie im Großen Umdenken anzuregen. Ulrich Streibl brachte den Zeitfaktor in die Diskussion ein. Oft erst nach erheblicher Vorlaufzeit und hoher Investition können spür- und messbare Ergebnisse für Umwelt und Nachhaltigkeit erreicht werden. Dabei verwies er auf ein Leuchtturm Projekt, bei dem unter Einbeziehung der modernsten Umweltschutzaspekte ein Windpark erneuert wurde. Der Park wird im Laufe des heurigen Jahres fertig gestellt, liefert nun mehr als die doppelte Leistung, dafür waren aber letztlich 10 Jahre Umbauarbeiten nötig. Um Klimaneutralität (Co2 Ausstoß ist gleich 0) zu erreichen, zählt jedes Jahr und vor allem aktives Tun. Andreas Zakostelsky führte aus, dass die VBV hier seit rund 20 Jahren als Nachhaltigkeits-Pionier aktiv ist. So schließt zum Beispiel die VBV-Vorsorgekasse seit 2015 bei Veranlagungsentscheidungen Braunkohle aus - 2020 wurde der Ausschluss auf alle fossilen Energieträger ausgeweitet. Die VBV sieht sich als Impulsgeber, zum Beispiel auch über die Online-Event-Serie „VBV im Diskurs“, die regelmäßig stattfindet.

Über das WdF

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt rund 3.000 Manager und Entscheidungsträger aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften. Neben zahlreichen Umfragen, wie u.a. der Einkommensstudie, werden eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.

