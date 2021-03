SPÖ-Kucher: Zu wenig Impfstoff, keine Gratis-Tests – Kurz steht vor Trümmerhaufen seines Krisenmanagements

Wien (OTS/SK) - „Eine Hiobsbotschaft nach der anderen: Zu wenig Impfstoff, weil Kurz hier gespart hat und keine Gratis-Wohnzimmertests in den Apotheken, weil die Beschaffung nicht funktioniert. Im Corona-Krisenmanagement geht einfach alles schief. Kanzler Kurz steht vor dem Trümmerhaufen seines Krisenmanagements. Da hilft es auch nichts, wenn er heute wieder im Ausland weilt und verzweifelt versucht, von seinem Versagen abzulenken und sein schwer ramponiertes Image aufzupolieren. Auch dort glaubt ihm keiner mehr“, stellt SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. ****

Fünf Gratis-Schnelltests pro Monat hat die Regierung versprochen, abzuholen in den Apotheken. „Wie auch heute in den Medien berichtet wird, sind die Tests in den Apotheken vergriffen. Nicht mal dieses Versprechen kann Kanzler Kurz einlösen. Das ist aber wesentlicher Bestandteil der Teststrategie, die wir im Parlament beschlossen haben. Und der nächste Schritt wäre, dass die Wohnzimmertests auch als Zutrittstests beim Friseur, etc. gelten. Wie soll das gehen, wenn die Regierung keine ordentliche, qualitätsgesicherte Ausrollung zustande bringt?“, so Kucher, der vom Kanzler fordert, „endlich Verantwortung für sein Versagen zu übernehmen und sich nicht immer an anderen abzuputzen.“ (Schluss) up/mp/sl

