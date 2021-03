10. Wiener Teststraße wird am Freitag in der Wiener Innenstadt eröffnet

Wien (OTS) - Die 10. Teststraße in Wien wird kommenden Freitag im 1. Bezirk – in der „Aula der Wissenschaften“ in der Wollzeile 27 eröffnet. „Um die Testkapazitäten speziell im Zentrum von Wien zu erhöhen, haben wir diesen neuen Teststandort eingerichtet“, so Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker anlässlich der bevorstehenden Eröffnung. Diese Teststraße ermöglicht nicht nur den Bewohnern der Wiener Innenstadt eine leicht erreichbare und sichere Testmöglichkeit, sondern vor allem auch den zig Tausenden Beschäftigten, die im 1. Bezirk ihren Arbeitsplatz haben. „Sie können dann ohne große Zeitverluste oder Umstände einen Corona Antigen-Schnelltest absolvieren“, so Hacker.

„Ich weiß, dass es vielen schon lästig ist, aber für jeden einzelnen von uns genauso wie für unsere Stadtgemeinschaft ist es von größter Bedeutung, jeden ansteckenden Fall so früh wie möglich zu finden, aus dem Kreislauf zu nehmen und die Weiterverbreitung so rasch wie möglich zu unterbrechen“, unterstrich Hacker zur Frage der möglichst flächendeckenden und permanenten Corona-Testungen.

Der Standort „Aula der Wissenschaften“ ist als öffentlich erreichbarer Walk In konzipiert, in unmittelbarer Nähe der „Aula der Wissenschaften“ befindet sich die UBahn Station „Stubentor“. In den Veranstaltungssälen wird es derzeit zwei Walk-In Testlinien mit einer Tageskapazität von 1800 Personen geben. Vier weitere Testlinien sind je nach Bedarf möglich. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Sonntag 06:00 bis 21:00 Uhr. Die Gesamtkapazität der Wiener Teststraßen erhöht sich durch die Aula auf 46.890 pro Tag bzw. 328.890 pro Woche.

Zur Teilnahme am Antigentest ist eine vorhergehende online Terminreservierung erforderlich. Die Reservierung wird ab Mittwoch, 17.3.2021 möglich sein. An diesem Standort werden Corona-Antigen-Schnelltests angeboten. Die getesteten Personen erhalten eine schriftliche Information über deren Testung. Sollte der Antigentest positiv sein, besteht unmittelbar danach die Möglichkeit, einen PCR Gurgeltest durchzuführen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Norbert Schnurrer

Mediensprecher

Stadtrat Peter Hacker

Telefon: 01 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at