MERYN + Partner: Baustart für exklusives Wohnbauprojekt BELLEVUE 74 in 1190 Wien

Diese einzigartige Lage mit ihrem atemberaubenden Ausblick findet man in Wien kein zweites Mal. Licht, Glas und natürliche Materialien für die großzügigen Wohnbereiche, welche die Weite des Blicks im Innenbereich fortführen, nehmen in unserem Gesamtkonzept daher einen überaus wichtigen Stellenwert ein.” Mag. Alexander Meryn, Geschäftsführender Gesellschafter von MERYN + Partner

Wien (OTS) - Wohnen mit den sprichwörtlich schönsten Aussichten: Das Projekt Bellevue 74 am Ende der Bellevuestraße in Döbling besticht nicht nur durch sein exklusives Ambiente, sondern auch durch den grandiosen Blick über Wien.

Mit dem Anfang März erfolgtem Baustart entsteht an einem der schönsten Wohnorte Wiens, dort, wo das Grün der Weinberge und der Wienerwald auf die Stadt treffen, mit dem Projekt Bellevue 74, ein Rückzugsort für all jene, die Ruhe und Exklusivität suchen.

Harmonisch eingebettet in die Landschaft bietet Bellevue 74 zwei moderne Villen mit neun hochwertigen Eigentumswohnungen zwischen 50 und 250 Quadratmetern, sowie eine Einfamilienvilla mit über 430 Quadratmetern Wohnfläche, die über einen eigenen Pool und Wellnessbereich verfügt.

Der Wiener Bauträger MERYN + Partner setzt bei der Umsetzung des Projekts auf ein einzigartiges Raumgefühl, das im Einklang mit der Umgebung steht. Für Mag. Alexander Meryn, Geschäftsführender Gesellschafter von MERYN + Partner, spielt dabei die Auswahl der Materialien eine entscheidende Rolle: „Diese einzigartige Lage mit ihrem atemberaubenden Ausblick findet man in Wien kein zweites Mal. Licht, Glas und natürliche Materialien für die großzügigen Wohnbereiche, welche die Weite des Blicks im Innenbereich fortführen, nehmen in unserem Gesamtkonzept daher einen überaus wichtigen Stellenwert ein.”

Zeitgemäß, aber nicht zeitgeistig, präsentiert sich die Architektur auch von außen: Ein Geflecht aus Brüstungsbändern und Stützen schafft eine Leichtigkeit im Volumen der drei Baukörper, deren Unterschied auch durch die abweichenden Ausprägungen der Erkerformen hervorgehoben wird.

Ein spezielles Augenmerk wurde auch auf die sorgfältige Gestaltung der Gärten gelegt: Die Anordnung der Wege, Beleuchtungen und Niveausprünge im Projekt schafft die Zuordnung zu den einzelnen Wohnungen und somit weitere persönliche Freiräume im Außenbereich.

Dem hochwertigen Lebensstil, der die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner im Bellevue 74 erwartet, entspricht auch der Concierge- und Security-Service, der individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Unter anderem umfasst dieser die Home Delivery für den täglichen Gebrauch, die Vermittlung und Koordination von Massage und Personal Trainer, ein Reservierungsservice (Restaurants, Hotels, Tickets, etc.) sowie die Veranstaltungsorganisation mit Catering und Personal für Feiern im kleinen privaten Rahmen.

Die Fertigstellung dieses einzigartigen Projekts ist für den Herbst 2022 geplant – perfekt um den Jungwein der zahlreichen Weinbauern aus der Umgebung im neuen Zuhause genießen zu können.

Über MERYN + Partner Bauträger GmbH

MERYN + Partner setzt als Eigentümer geführtes Unternehmen auf die Entwicklung und Realisierung exklusiver Immobilien. Architektur und Raumgestaltung nehmen bei der Umsetzung einen hohen Stellenwert ein – die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner erhalten so einen nach ihren besonderen Wünschen geschaffenen Lebensraum, der genau ihren Bedürfnissen entspricht.

Mag. Alexander Meryn als Geschäftsführender Gesellschafter ist seit mehr als 15 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat in leitender Funktion zahlreiche Immobilienprojekte, wie zum Beispiel den TownTown Business Park und den Bank Austria Campus, umsetzen können. Seine Expertise und das Know-how des Teams fließen bei der Projektumsetzung in allen Phasen und der individuellen Beratung der Kundinnen und Kunden ein.

Weitere Projekte von MERYN + Partner befinden sich derzeit unter anderem am Ölberg in Klosterneuburg, in Kitzbühel (Hahnenkamm und Bichlalm) sowie am Wörthersee (See Residenzen Wörthersee) in Umsetzung.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert MRICS

T: +43 1 512 16 16 - 32

E: johannes.eisert @ epmedia.at