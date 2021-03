NEOS: Kurz und Anschober müssen zu eigenen Versäumnissen stehen

Gerald Loacker: „Kanzler und Minister werfen seit Tagen mit Unwahrheiten um sich, spielen sich als Moralapostel auf und zeigen mit Finger auf andere. So kann das nicht weitergehen.“

Wien (OTS) - Erbost zeigt sich NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker angesichts eines aktuellen Berichts der Tageszeitung „Die Presse“, wonach Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober sehr wohl über die Impfbestellvorgänge informiert waren. „Kanzler und Minister werfen seit Tagen mit Unwahrheiten um sich, spielen sich als Moralapostel auf und zeigen mit Finger auf andere. So kann das nicht weitergehen. Was soll man einer solchen Regierung noch glauben? Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist mehr als nur angeschlagen.“



Anschober habe, so Loacker, bereits im Oktober die Bestellmengen bei Stand 24 Millionen reduziert: „Zu dem Zeitpunkt war aber noch lange nicht klar, ob Pfizer und Astra Zeneca überhaupt eine Zulassung bekommen. Anschober hat also grob fahrlässig gehandelt, indem er von Johnson & Johnson schon weniger bestellt hat, ohne zu wissen, ob die anderen Vakzine überhaupt auf den Markt kommen.“ Die Fehlerquote des Gesundheitsministers sei nicht länger ertragbar: „Anschober muss zurücktreten“, erneuert Loacker seine Forderung. „Es braucht schleunigst einen fachkundigen Gesundheitsminister, der anpackt und Krisenmanagement beherrscht.“



Fragen müssen beantwortet werden

Loacker erwarte sich von Kurz und Anschober, endlich reinen Tisch zu machen und zu ihren Versäumnissen zu stehen: „Bauernopfer an den Pranger zu stellen und zu glauben, damit durchzukommen, ist zu wenig. Die Verantwortung liegt klar bei Kanzler und Gesundheitsminister und es ist höchst an der Zeit, jetzt Rückgrat und Leadership zu beweisen und sich nicht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abzuputzen.“



Es würden sich täglich neue Fragen aufdrängen, die schleunigst beantwortet werden müssten, so der NEOS-Gesundheitssprecher: „Was wussten Kurz und Anschober und wann? Wieso haben sie die Kontingente bei der Bestellung nicht gänzlich ausgeschöpft? Wie können sie verantworten, dass aufgrund ihres Versagens Millionen Impfdosen nicht bei uns angekommen und somit hunderttausend Impffähige nicht rascher geimpft werden können? Dieses unwürdige Schauspiel von Wegducken und um sich schlagen muss ein Ende haben.“

