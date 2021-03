AVISIO ist neuer ÖHV-Start Up Partner

Digitale Warenwirtschaftslösung made in Austria

Wien (OTS) - „Prozesse in der Warenwirtschaft können oftmals ineffizient und unübersichtlich sein. Speziell wenn man nicht auf geschulte Profis oder die Infrastruktur von großen Ketten zurückgreifen kann. Mit unserem neuen ÖHV-Start Up Partner AVISIO ändert sich das“, freut sich Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Das junge österreichische Unternehmen bietet eine neuartige digitale All-in-One-Warenwirtschaftslösung, die jedem Hotelier den Weg zu einer professionellen Warenwirtschaft ermöglicht.

Optimierung, Effizienz, Transparenz

Alle Schritte von der Bestellung, über die Warenannahme, bis hin zum Verbrauch werden komplett digital abgebildet und sind somit transparent und einfach nachzuvollziehen. AVISIO nutzt dabei Informationen aus dem Property Management System, Kassensystem, Einkauf und dem Lager. So können Hotels tagtäglich optimale Entscheidungen treffen und intelligent einkaufen: „Einkauf und Lagerverwaltung sind leidige Themen in der Hotellerie, die mit einem hohen Maß an Komplexität verbunden sind. Bei zumeist analogen Prozessen als Hotelier den Überblick zu behalten ist nahezu unmöglich. Mit AVISIO ändern wir das, indem wir mit einer einfachen Lösung Transparenz in die gesamten Prozesse bringen und so Optimierungspotenziale aufdecken“, erklärt Johannes Ossanna, CEO und Gründer von AVISIO.

Das Angebot von AVISIO im Überblick:

Intelligenter Einkauf: Ein Ort für alle Bestellungen – mit Echtzeit-Preisvergleich und intelligenten Bestellvorschlägen, voll digital Einkaufen.

Transparenz im Lager: Jederzeit einsehen, wo welche Ware lagernd ist – mit digitaler Warenannahme, kompletter Erfassung von Bewegungen und blitzschnellen Inventuren.

Vollständige Kontrolle: Ganzheitliches Warenmanagement stets im Kontext zur Gästesituation – egal ob im übersichtlichen Dashboard oder in detaillierten Analysen.

Besseres Lieferantenmanagement: Durch detaillierte Auswertungen zu Preisen und Lieferqualität und passgenauen Verhandlungsempfehlungen mehr aus den Lieferanten rausholen.

Als exklusiven Vorteil erhalten ÖHV-Mitglieder den ersten Monat gratis. Nähere Informationen zum ÖHV-Start Up Partner AVISIO finden sie hier.

