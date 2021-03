Wölbitsch/Sittler ad Causa Commerzialbank: Sonderprüfung durch Revisionsverband notwendiger Schritt

Aufklärung: Stadträtin Gaal in der Pflicht

Wien (OTS) - Als „notwendigen Schritt“ bezeichnen Klubobmann Markus Wölbitsch und Wohnbausprecher Peter Sittler die wohl anstehende Sonderprüfung der Sozialbau AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen durch den Revisionsverband. „Über 70 Millionen Euro ist der Schaden der Steuerzahler in der Causa Commerzialbank durch Wiener soziale Bauträger. Es gibt viele offenen Fragen. Wie konnte es zu derart hohen Verlusten kommen?“, so Peter Sittler. Insbesondere die Rolle der zuständigen Aufsichtsbehörde MA 50 muss geklärt werden. Dazu habe die neue Volkspartei bereits eine Anfrage eingebracht.

„Es ist völlig unklar, wie es zu diesen hohen Verlusten kommen konnte. Wir werden die Causa auch im Rahmen des Gemeinderats nächste Woche thematisieren“, so Wölbitsch weiter und abschließend: „Wir sehen hier auch die zuständige Stadträtin Gaal in der Pflicht. Es muss Aufklärung geben, auch im Sinne der tausenden Bewohnerinnen und Bewohner des sozialen Wohnbaus in Wien."

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien