Barbara Stöckl im Gespräch mit Doris Schmidauer, Ina Regen, Martin Mucha und Josef Zotter

In „Stöckl.“ am 18. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 18. März 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Doris Schmidauer, Unternehmensberaterin und Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Sängerin Ina Regen, Philosoph Martin Mucha und Chocolatier Josef Zotter zu Gast bei Barbara Stöckl:

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit – das zeichnet Doris Schmidauer aus. Mehr als 30 Jahre war die Oberösterreicherin bei den „Grünen“ tätig, nun nützt die Powerfrau ihre Rolle an der Seite von Bundespräsident Alexander van der Bellen, um für Themen, die ihr wichtig sind, einzutreten. Damit will sie auch andere Frauen dazu ermutigen, ebenso den Schritt nach vorne zu wagen.

Auch Sängerin Ina Regen stand lange Zeit in der zweiten Reihe, ehe sie vor drei Jahren durchstartete. Aktuell entscheidet die Singer/Songwriterin als Jurorin in der ORF-Castingshow „Starmania 21“ über das Potenzial von jungen Gesangstalenten, soeben hat sie auch ihr zweites Album „Rot“ veröffentlicht und setzt sich darin mit wichtigen Fragen des Lebens auseinander. Inspiriert dazu wurde sie vom Philosophen und „Privatgelehrten“ Martin Mucha, bei dem Ina Regen private Philosophiestunden nahm. Nun wollen die beiden im philosophischen Podcast „Rotweinplausch“ auch anderen Menschen an ihren wöchentlichen Gesprächen übers Leben teilhaben lassen. Aus seinem reichen Schatz aus Theologie, Philosophie und Geschichte beantwortet Martin Mucha darin Fragen der Hörerinnen und Hörer.

Josef Zotter zählt zu den besten Chocolatiers der Welt und blickt trotz Corona-Krise auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Wie man Wirtschaft neu denken kann und warum gerade jetzt die Zeit ist, sich Sinnfrage zu stellen, beleuchtet der Unternehmer und Familienvater, der aus seiner Insolvenz vor 25 Jahren zu einem sinnerfüllten Leben und Arbeiten gefunden hat, in seinem Buch „Eine neue Wirtschaft“, das er gemeinsam mit Johannes Gutmann und Robert Rogner geschrieben hat.

