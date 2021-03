Renommiertes italienisches Labor zur Durchführung von OK compost-Zertifizierungstests zugelassen

Qualität, Umwelt, Sicherheit und soziale Verantwortung

Wien, Pisa (OTS) - Laboratori ARCHA S.r.l., ein im italienischen Pisa angesiedeltes Labor für angewandte Chemie – es zählt zu den renommiertesten Einrichtungen in Europa –, hat vor kurzem die Anerkennung zur Durchführung von Tests im Rahmen des Zertifizierungsprogramms OK compost HOME erhalten.

ARCHA ist damit das einzige Labor in Italien und eines von drei Laboren in Europa, das in drei Zertifizierungssystemen bezüglich des End-of-Life-Verhaltens von Verpackungen anerkannt ist:

◼️ OK BIODEGRADABLE SOIL

◼️ OK compost HOME

◼️ OK compost INDUSTRIAL

Die Zertifizierungen "OK COMPOST INDUSTRIAL", "OK compost HOME" und "OK BIODEGRADABLE SOIL", ausgestellt von TÜV AUSTRIA, ermöglichen es, die Kompostierbarkeit von Verpackungen und Verpackungsmaterialien in verschiedenen Szenarien gemäß EN 13432 und den spezifischen Prüfschemata zu garantieren und nachzuweisen.

Die Zertifizierungen betreffen alle Unternehmen, die Verpackungen aus Kunststoff, aber auch aus Papier/Karton, Zusatzstoffe (Klebstoffe, Farbstoffe, Weichmacher, ...) herstellen, die drucken, weiterverarbeiten, vertreiben – kurzum die gesamte Verpackungskette.

Bei ARCHA freut man sich über die Möglichkeit, Kunden nunmehr eine noch breitere Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Qualität, Umwelt, Sicherheit und soziale Verantwortung anbieten zu können. Weitere Informationen: okcompost.org



