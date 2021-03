Saisonstart 2021 im Schlosspark Laxenburg

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, den 27. März 2021, startet der Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, in die Saison 2020. Die historische Schlossanlage bietet mit seiner 280 Hektar großen Parklandschaft, der Franzensburg – dem „kleinen Schatzhaus Österreich“, der traditionellen Fähre und dem Bootsverleih wieder ein vielfältiges Programm für Natur- und Kulturbegeisterte.

Offizieller Saisonstart am 27. März

An diesem Frühjahrstag startet der Schlosspark Laxenburg in den Frühling. Die Natur des Schlossparks mit zauberhaften Gerüchen, bunten Farben und zartem Vogelgezwitscher weckt wahre Frühlingsgefühle. Atmen Sie die warme Frühlingsluft und begrüßen Sie die warme Jahreszeit an einem der vielen romantischen Plätze in der weiten Parklandschaft. Auch der Bootsverleih und die traditionelle Fähre nehmen ab dem 27. März wieder ihren Betrieb auf und laden zu entspannenden Stunden am Schlossteich ein. Auf rund 6.000 Quadratmetern bietet der Kinderspielplatz mit seinen zahlreichen Spielgeräten auch ein wahres Paradies für die jüngsten Gäste des Schlossparks.

Die Franzensburg – kaiserlicher Kunstgenuss ab 1. Mai 2021

Voraussichtlich ab 1. Mai finden wieder täglich um 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr die Führungen durch das Museum Franzensburg statt, bei denen Interessierte tiefe Einblicke in die Geschichte der Habsburgerdynastie erhalten. Etwas abenteuerlicher sind die Führungen „Hoher Turm und Dächer“, die bei Schönwetter um 13.00 Uhr und 16.00 starten und einen 360° Panoramablick von der Spitze des Hohen Turms der Franzensburg gewähren.

Bunte Sonntage und kaiserliche Nachmittage

Am ersten Sonntag in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober stehen im Schlosspark Laxenburg historische Parkführungen am Programm. Bei einem gemütlichen Spaziergang kann die einzigartige Entstehungsgeschichte und die vielfältige Botanik des Schlosspark Laxenburg erkundet werden. Am zweiten Sonntag findet die Matinee der Musikschule Laxenburg Biedermannsdorf statt, die BesucherInnen mit ihren Open-Air-Konzerten begeistert und am dritten Sonntag im April, Mai, Juni, September und Oktober begeistert das Kinderabenteuer Waldpädagogik die jüngsten ForscherInnen, die im Rahmen einer Führung auf spielerische und spannende Weise die Natur im Schlosspark Laxenburg entdecken können.

An den Kaiserlichen Nachmittagen im Mai, Juni und Oktober können Interessiere Traditionsregimenter am Originalschauplatz erleben. In alter Tradition wird der Schlosspark zum Exerzierplatz und das Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich sowie das Deutschmeister Schützenkorps können von BesucherInnen bewundert werden, wie einst schon Generationen der kaiserlichen Familie Habsburg das getan haben.

Faszinierende Autos in historischer Kulisse

Am 1. Mai 2021 findet in der Zeit von 10.00 - 15.00 Uhr das 37. PR-Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria beim Parkhaupteingang (P1) statt. Der imperiale Charakter der ehemaligen kaiserlichen Gebäude bietet einen einzigartigen Rahmen für faszinierende Fahrzeuge aller Baujahre.

Kultursommer Laxenburg 2021: RAUMSCHIFF

Im Juni 2021 feiert das von Kultursommer-Intendant Adi Hirschal inszenierte Stück „RAUMSCHIFF – oder das Drama des begabten Hundes“ Premiere. ZuschauerInnen fliegen dabei mit Adi Hirschal und der bezaubernden Hundedame Fiffi ins All und erleben neben einer turbulenten Reise im Jahr 2070 auch das Finale einer intergalaktischen Castingshow und zahlreiche Überraschungen! Tickets für den Kultursommer Laxenburg sind bei Wien-Ticket (www.wien-ticket.at) und an Spieltagen ab 14.00 Uhr an der Kassa bei der Franzensburg erhältlich!

Mondscheinführungen durch die Franzensburg

Im Juli, August und Oktober gibt es noch ein ganz besonderes Highlight zu entdecken: Die Mondscheinführung, bei der die Mystik der nächtlichen Franzensburg – inklusive launischem Burggespenst – erlebt werden kann. Bei der märchenhaften Führung werden u.a. das Burgverlies und die Gerichtstube erkundet, abgerundet durch einen romantischen Rundgang über den hohen Turm und die Dachlandschaft.

