„Eco“ am 18. März: Zu wenig Impfstoff – warum Europa international hinterherhinkt

Außerdem um 22.30 Uhr in ORF 2: Verlorene Grünflächen – was tun gegen den rasanten Bodenverbrauch?

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 18. März 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Zu wenig Impfstoff: Warum Europa international hinterherhinkt

Impfstoff – er ist da und doch gibt es Ärger. Im internationalen Vergleich wird in der EU noch relativ wenig geimpft. Verantwortlich dafür will aber niemand sein. Die EU-Kommission sieht den Ball bei den Mitgliedsstaaten, die heimische Regierungsspitze gibt den Beamten im Gesundheitsministerium die Schuld. Währenddessen sind etwa in den USA schon dreimal so viele Menschen geimpft. Fragt sich: Was haben die Vereinigten Staaten bei der Produktion und Beschaffung von COVID-Vakzinen besser gemacht? Führende Ökonomen analysieren in „Eco“, warum Europa hinterherhinkt. Bericht: Rosa Lyon, Lisa Lind.

Hilfen für Unternehmen: Was darf und soll die Politik tun?

Hat der Glücksspielkonzern Novomatic ein Hilfsansuchen an die Regierung mit dem Angebot einer Spende verknüpft? Grundsätzlich sind Bitten von heimischen Firmen um Unterstützung im Ausland nichts Ungewöhnliches – sei es bei der Erschließung neuer Märkte oder wenn es darum geht, Probleme aus der Welt zu schaffen. Hilfen für Unternehmen sind oft ein rechtlicher und moralischer Graubereich. Was kann und darf die Politik tun? Bericht: Hans Hrabal, Astrid Petermann.

Verlorene Grünflächen: Was tun gegen den rasanten Bodenverbrauch?

Täglich werden in Österreich etwa 18 Fußballfelder an Grün- und Ackerflächen versiegelt – für Parkplätze, Häuser, Straßen oder Betriebsgelände. Österreich liegt damit im europäischen Spitzenfeld. Im Regierungsprogramm der türkis-grünen Koalition ist von Gegenmaßnahmen die Rede, etwa die Nachnutzung bereits verbauter Gelände und Industriebrachen. Doch der Neubau auf der grünen Wiese ist meist billiger und einfacher. In Graz wehrt sich derzeit eine Bürgerinitiative gegen den Bau eines Logistikcenters des Internet-Giganten Amazon – mit wenig Erfolgschancen. Gibt es Wege, den Bodenverbrauch bei Firmenansiedlungen zu reduzieren? Bericht:

Bettina Fink.

