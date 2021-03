Branchenchampion: SPORT 2000 ist Nr. 1 bei der Kundenzufriedenheit

SPORT 2000 geht im aktuellen Branchenmonitor der unabhängigen ÖGVS als Champion in den Kategorien Kundenzufriedenheit im Skiverleih und im stationären Sportfachhandel hervor.

Ohlsdorf (OTS) - Als Nummer-eins-Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Mitbewerb sieht SPORT 2000 den Menschen. Die selbstständigen, regional verankerten Sportfachhändler kennen die Kunden wie kaum ein anderer und bieten kundenzentrierten Service und beste Beratung. Ein Faktor der durch die Pandemie nochmals an Bedeutung zunahm. Umso mehr freut die Sportfachhandelsgesellschaft SPORT 2000 die Auszeichnung im österreichweiten Branchenbarometer 2020 der ÖGVS Verbraucherstudie. Darin geht SPORT 2000 als die Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit im Skiverleih und im stationären Handel hervor. Bei der Erhebung wurden unter anderem die Freundlichkeit des Personals, die gebotene Beratung, die Qualität des Verleihmaterials und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Kundinnen und Kunden bewertet. „Beste Qualität, Service und Beratung ist bei SPORT 2000 ein Versprechen hinter dem wir stehen. Die Auszeichnung zum Branchenchampion ist für unsere Händler eine unglaubliche Bestätigung für den top Skiverleih als auch die kompetente Beratung im Geschäft vor Ort. Das vergangene Jahr war für viele eine große Herausforderung – umso schöner ist es, dass Kunden diesen Einsatz schätzen“, freut sich Dr. Holger Schwarting, Geschäftsführer von SPORT 2000 Österreich, über die erneute Auszeichnung zum Branchenchampion. Bereits 2019 belegte der Genossenschaftsverband den ersten Platz in der Kategorie Kundenzufriedenheit im Skiverleih.



