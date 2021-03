Mondi: Mehr als eine Million medizinische Qualitäts-Masken am Tag

Mondi startet Produktion in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Diese vollintegrierte Produktion medizinischer Gesichtsmasken mit Hilfe zweier hochautomatisierter High-Speed Maschinen legt den Grundstein für hochwertigste Maskenproduktion Made in Germany Jürgen Schneider, Geschäftsführer Mondi Gronau

Mondi Gronau nimmt eine neue Produktionsanlage für die Herstellung von Filtervlies und medizinischen Gesichtsmasken in Betrieb

Das Produktionsvolumen umfasst 700 Masken pro Minute

Alle wichtigen Komponenten werden am Standort in Gronau hergestellt

Die Gesichtsmasken sind ein zertifiziertes Medizinprodukt zur Eindämmung von Covid-19

Mondi, das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen, nimmt an seinem Standort in Gronau, Deutschland, eine neue Produktionsanlage zur Fertigung von Filtervlies und medizinischen Gesichtsmasken in Betrieb. Das Unternehmen, das mit rund 800 Mitarbeiter*innen zu den größten Arbeitgebern der Region zählt, zeichnet sich durch langjährige Erfahrung in der Fertigung und Verarbeitung von Folien, Vliesstoffen und elastischen Komponenten für Hygieneprodukte aus. „Wir sind Expert*innen für Hygieneanwendungen und greifen auf Erfahrung aus 50 Jahren Produktion an diesem Standort zurück“, so Geschäftsführer Jürgen Schneider, anlässlich der Präsentation der neuen Produktionsanlage im Rahmen eines Pressetermins.

Mit einem Produktionsvolumen von rund einer Million Masken pro Tag und der inhouse Herstellung des wichtigen Basismaterials, des Vlies-Filterstoffs, gibt Schneider damit auch den Startschuss für den Aufbau einer lokalen Wertschöpfungskette. „Diese vollintegrierte Produktion medizinischer Gesichtsmasken mit Hilfe zweier hochautomatisierter High-Speed Maschinen legt den Grundstein für hochwertigste Maskenproduktion Made in Germany“ , so Schneider weiter.

Die Masken sind vom deutschen Johner Institut als Medizinprodukt sowie nach OEKO-TEX und Dermatest zertifiziert. Mondi Gronau spricht damit gezielt den deutschen Gesundheitssektor an: Krankenhäuser, Apotheken und medizinischer Fachhandel. „Die von uns produzierten Qualitätsmasken zeichnen sich durch zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort vom Aufsetzen bis zum Abnehmen aus.“, unterstreicht Jürgen Schneider.

