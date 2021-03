Geigenvirtuosinnen unter sich: Lidia Baich und Nachwuchsviolinistin Julia Dueñas bei „Stars & Talente – von und mit Leona König“

Am 21. März in ORF III

Wien (OTS) - Zwei herausragende Virtuosinnen an der Violine bringt Leona König für die jüngste Sendung „Stars & Talente“ am Sonntag, dem 21. März 2021, um 21.15 Uhr in ORF III zusammen: Stargeigerin Lidia Baich und die 15-jährige Nachwuchsviolinistin Julia Dueñas, Gewinnerin des Musikförderpreises „Goldene Note“ 2018 und 2020. In der vierten Ausgabe des monatlichen ORF-Formats, das aufstrebende junge Musiker/innen des Klassikgenres fördert, treffen die beiden Künstlerinnen zunächst an Baichs einstiger Ausbildungsstätte aufeinander – der heutigen Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), an der Lidia Baich auch eine Professur innehat. Bereits im Juni des Vorjahres absolvierten die Geigerinnen gemeinsam einen Bühnenauftritt beim Finale der „Goldenen Note“ im ORF RadioKulturhaus. Während diese für „Stars & Talente" von Peter Iljitsch Tschaikowskis Stück „Mélodie“ proben, spricht Leona König – ihres Zeichens Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) und Begründerin der „Goldenen Note“ – mit MUK-Rektor Andreas Mailath-Pokorny u. a. über die Bedeutung von Talentförderung.

Nach dieser ersten Station geht es ins niederösterreichische Schloss Thalheim, wo Lidia Baich und Julia Dueñas im eindrucksvollen barocken Ambiente das gemeinsam erprobte Tschaikowski-Stück Es-Dur für Violine und Klavier, Op. 42, präsentieren. Am Klavier werden sie dabei von einem weiteren, von Leona König entdeckten Talent begleitet: der 12-jährigen Soley Blümel, die 2017 und 2019 die „Goldene Note“ in der Kategorie Piano gewann. Auf Schloss Thalheim spricht Leona König mit Lidia Baich über ihre facettenreiche Karriere und Höhepunkte wie ihren Auftritt beim „Eurovision Song Contest 2015“ in Wien. Nachwuchstalent Julia Dueñas lernt König bei einem Besuch im Wiener Wurstelprater näher kennen: Dort trifft sie die in Wien lebende gebürtige Spanierin gemeinsam mit ihrer ebenfalls musikalischen älteren Schwester Maria zu einer turbulenten Autodrom-Fahrt.

„Stars & Talente – Von und mit Leona König“ ist eine ORF-III-Produktion, hergestellt von F.F.P. Film- & Fernsehproduktion Gesellschaft m.b.H (Produzent: Philipp Schwinger). Die TV-Reihe, in Szene gesetzt von Tommy Schmidle, stellt aufstrebende Künstler/innen ins Rampenlicht, blickt ihnen über die Schulter und zeigt so manche Parallele zu den Karrieren internationaler Stars. So drehen sich die nächsten Folgen um Rolando Villazón und Alma Deutscher, Piotr Beczała, Elīna Garanča und das Janoska Ensemble.

