Kids in Fashion-Film: Junge Mode bewegt!

Wiener Jugendzentren und Wiener Stadtsender präsentieren Kids in Fashion-Film mit Mode-Entwürfen von 4- bis 21-Jährigen am Samstag, 20.03.21 um 20:15 Uhr auf W24

Wien (OTS) - „Kreative Outfits, ungewöhnliche Ideen und witzige Corona-Kleider. Haute Couture-Mode von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 21 Jahren – das ist Kids in Fashion!“ bringt Projektleiter Leo Oswald das Modeprojekt auf den Punkt. Die Wiener Jugendzentren rücken mit Kids in Fashion junge Modevisionen ins Rampenlicht: Aus rund 2200 eingeschickten Modezeichnungen schneiderten ModeschülerInnen und junge SchneidermeisterInnen im Sommer 2020 die rund 60 prämierten Entwürfe von Kindern und Jugendlichen detailgetreu nach.

Mutige, junge Models präsentieren diese Entwürfe im Herbst normalerweise bei einer großen Modeschau am Laufsteg. Leider wirbelte die Corona-Pandemie diesen Plan im Jahr 2020 ziemlich durcheinander. Die Modeschau konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Als schöner Projektabschluss präsentiert sich Kids in Fashion nun als Film, den die Wiener Jugendzentren gemeinsam mit W24 und wienweit medien produziert haben.

„Es war uns im Pandemie-Jahr 2020 besonders wichtig, den Nachwuchs-ModemacherInnen zu gratulieren und unsere Begeisterung für ihre Modeentwürfe mit ihnen zu teilen. Es hat geklappt und wir freuen uns, dass die PreisträgerInnen gerade in diesem von Corona getrübten Jahr schöne und aufregende Eindrücke von den Filmdrehs mitnehmen konnten und hoffen, dass sie vom Film ebenso begeistert sind.“ freut sich Jugendzentren-Geschäftsführerin Ilkim Erdost.

„Der Kids in Fashion-Film ist ein Beispiel dafür, wie W24 Diversität und Newcomer-Kultur fördert. Das gemeinsame Projekt mit den Wiener Jugendzentren bietet einen Blick hinter die Kulissen: Die Entwürfe der NachwuchsdesignerInnen sind an ungewöhnlichen Orten zu sehen und die Kinder und Jugendlichen sowie die MacherInnen des Modedesign-Wettbewerbs erzählen von ihren Erfahrungen“, präsentiert W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski den Film, der erstmalig am Samstag, den 20.03.21 um 20:15 Uhr auf W24 ausgestrahlt wird.

Saisonstart für Kids in Fashion 2021

Designwettbewerb : Bis 25. Mai 2021 können Kreative zwischen 4 und 21 Jahren ihre Entwürfe einsenden. Eine ExpertInnen-Jury wählt rund 60 Entwürfe aus, darunter jeweils drei HauptpreisträgerInnen in den Alterskategorien 4 bis 10 Jahre, 11 bis 14 Jahre und 15 bis 21 Jahre.

: Bis 25. Mai 2021 können Kreative zwischen 4 und 21 Jahren ihre Entwürfe einsenden. Eine ExpertInnen-Jury wählt rund 60 Entwürfe aus, darunter jeweils drei HauptpreisträgerInnen in den Alterskategorien 4 bis 10 Jahre, 11 bis 14 Jahre und 15 bis 21 Jahre. Modewerkstatt : Im Sommer schneidern junge SchneidermeisterInnen und ModeschülerInnen im Rahmen ihres Pflichtpraktikums die prämierten Entwürfe originalgetreu nach.

: Im Sommer schneidern junge SchneidermeisterInnen und ModeschülerInnen im Rahmen ihres Pflichtpraktikums die prämierten Entwürfe originalgetreu nach. Modelwettbewerb : Für die Modeschau suchen die Jugendzentren rund 60 mutige Mädchen und Burschen zwischen 14 und 23 Jahren. Dabei zählen nicht die internationalen Laufsteg-Model-Maße, sondern eine große Begeisterung und Freude an ausgefallener Mode.

: Für die Modeschau suchen die Jugendzentren rund 60 mutige Mädchen und Burschen zwischen 14 und 23 Jahren. Dabei zählen nicht die internationalen Laufsteg-Model-Maße, sondern eine große Begeisterung und Freude an ausgefallener Mode. Fashionshow: In der aktuellen Situation planen wir die große Modeschau für Frühling 2022.



Details Einsendungen

Einreichblätter zum kostenlosen Download auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion. Bei der Einsendung bitte unbedingt folgende Angaben leserlich mitschicken: Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Alter (4 bis 21 Jahre)

auf der Jugendzentren-Website www.jugendzentren.at/kids-in-fashion. Bei der Einsendung bitte unbedingt folgende Angaben leserlich mitschicken: Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse, Alter (4 bis 21 Jahre) Per E-Mail an kidsinfashion @ jugendzentren.at

oder per Post an Verein Wiener Jugendzentren , Prager Straße 20, 1210 Wien (KW „Kids in Fashion“)

, Prager Straße 20, 1210 Wien (KW „Kids in Fashion“) Einsendeschluss: 25. Mai 2021



Infos zu Kids in Fashion

www.jugendzentren.at/kids-in-fashion

Bildmaterial: Kostenfreie Veröffentlichung im Rahmen einer Berichterstattung über den Verein Wiener Jugendzentren / Kids in Fashion – bitte um Angabe des entsprechenden Copyrights.

Kids in Fashion: Samstag, 20. März um 20:15 Uhr und Dienstag, 23. März um 21:30 Uhr auf W24 und w24.at.

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70 440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at



Verein Wiener Jugendzentren

Maga Selina Englmayer, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 897 060 344

s.englmayer @ jugendzentren.at,

www.jugendzentren.at