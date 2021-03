Kultursommer Wien 2021: Großes Interesse der Künstlerinnen und Künstler am Call

Bewerbungen noch bis 31. März unter www.kultursommerwien.at möglich

Wien (OTS) - Während die ganze Stadt sehnsüchtig auf den Frühling wartet, wird im Hintergrund bereits emsig der Kultursommer vorbereitet. Schließlich gilt es, nicht weniger als 40 Locations quer durch Wien bereitzustellen und rund 1.000 Acts zu programmieren, damit das kulturelle Leben im Sommer wieder so richtig aufgedreht werden kann.

Auf operativer Ebene werden in den kommenden Wochen die ausgewählten Standorte zunächst einmal auf alle Details geprüft, nötige Genehmigungen eingeholt und die technischen Anforderungen definiert. Parallel dazu läuft seit rund einer Woche der Aufruf an die Künstlerinnen und Künstler, sich für einen Auftritt beim Kultursommer 2021 zu bewerben. Und das Interesse daran ist groß: Mehr als 800 Konzepte und Projekte aus den unterschiedlichsten Genres wurden bereits eingereicht. Alle Bewerbungen werden vom Board des Kultursommers 2021 auf ihre künstlerische Qualität und Umsetzbarkeit im Rahmen des Festivals geprüft und bei entsprechender Eignung für die Programmierung freigegeben.

40 Tage – 40 Locations – 1.000 Acts: Wien dreht auch 2021 wieder auf!

Der Kultursommer sichert auch 2021 die kulturelle Nahversorgung in Wien. Sechs Wochen lang – von Anfang Juli bis Mitte August – wird die ganze Stadt zur Bühne. Mit über 2.000 Kunst- und Kulturschaffenden bei 1.000 Auftritten an 40 Standorten werden die Wienerinnen und Wiener kostenlos mit einem qualitativ hochwertigen Kulturprogramm unterhalten. Gleichzeitig bietet der Kultursommer den KünstlerInnen und der Eventbranche eine Perspektive in der Krise. Neben einem vielfältigen Bühnenprogramm wird es dieses Jahr wieder Gartenkonzerte in PensionistInnen-Wohnhäusern, kostenlose Tanzworkshops, noch mehr Unterhaltung für Kinder und Jugendliche und erstmals auch einen eigenen Standort für die Clubkultur geben. Als Veranstalterin fungiert die stadt wien marketing, die das Festival gemeinsam mit einer eigens dafür eingerichteten Projektkoordination konzipieren und umsetzen wird.

Der Call zur Teilnahme am Kultursommer 2021 läuft noch bis 31. März 2021. Interessierte KünstlerInnen und Kulturschaffende können ihre Konzepte unter www.kultursommerwien.at einreichen und sich für einen Auftritt auf einer der Kultursommer-Bühnen bewerben.

