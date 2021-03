"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner schrieb an Lady Gaga (FOTO)

Hamburg (ots) - So nah liegen Bayern und Hollywood zusammen: "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner, 69, litt vor einiger Zeit an ähnlichen Symptomen wie Lady Gaga, 34. Baumgartner bekam den Rheumatischen Vielmuskelschmerz (Polymyalgie) in den Griff und suchte Kontakt zur US-Sängerin und -Schauspielerin, wie sie jetzt im GALA-Interview (Heft 12/2021, ab morgen im Handel) sagt. "Ich habe ihr geschrieben, weil ich es sehr interessant fand, wie sie ihre Krankheit beschreibt. Das lief bei ihr alles parallel zu meiner Geschichte ab, und ich hätte mich gern mit ihr ausgetauscht." Hat Gaga geantwortet? "Leider nicht."

