DIE ERNÄHRUNG "Trends in der Lebensmittelwirtschaft" erschienen

Wien (OTS) - "Die Corona-Pandemie verschiebt viele Perspektiven. Gerade da ist der Blick nach vorne besonders wichtig. Daher hat sich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG dem Thema Trends gewidmet" , erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG. Neben Autoren wie der bekannten Food-Trendforscherin Hanni Rützler geben Experten aus der Lebensmittelwirtschaft und Wissenschaft Antworten auf Fragen nach zukünftigen Entwicklungen. Auch eine prämierte Masterarbeit zum Wissenschaftspreis DER ALIMENTARIUS 2020 wird in der aktuellen Ausgabe vorgestellt.

Die Themen der Ausgabe 01/2021:

Der Geschäftsführer der Ankerbrot Gruppe, Walter Karger, stellt im CEO-Interview die geplanten Entwicklungen zum Firmenjubiläum sowie die Schwerpunkte des Unternehmens in Corona-Zeiten vor.

Der Schwerpunkt "Trends" mit einem Expertenforum widmet sich drei Fragen:

Welche Trends erkennen Sie bei Lebensmitteln/Ernährung/Kulinarik? Hat sich durch die Coronakrise etwas geändert und wenn ja, in welcher Hinsicht? Im Green Deal der EU ist von "sustainable food systems" die Rede. Welche Änderungen muss es Ihrer Meinung nach geben, um Nachhaltigkeit zu erreichen?

Im Technikteil geht es um praxisbezogene Themen wie Luftreinigung und Wasserqualität, Reinigungsroboter, pflanzliche Öle und Fette, die Umsetzung eines HACCP-Konzepts durch Software sowie die Änderungen durch die neue Version 7 des IFS Standards.

Im Wissenschaftsteil präsentiert DIE ERNÄHRUNG den mit DEM ALIMENTARIUS 2020 ausgezeichneten Beitrag von Sabrina P. Van den Oever, die sich mit der "UHPLC-Analytik von freien Aminosäuren und Polyaminen in Sojabohnen" befasste. Die Arbeit wurde an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) am Department für Lebensmittelwissenschaften und ‑technologie durchgeführt.

Assoc. Prof. Dr. Regine Schönlechner vom Institut für Lebensmitteltechnologie der BOKU stellt im Interview Trends in der Lebensmitteltechnologie vor. Die Transformation von Futter in tierische Lebensmittel sowie die damit zusammenhängenden Aspekte, die zu oft übersehen werden, stehen im Mittelpunkt einer Arbeit von Dr. Christiane Schwarz, Priv.­Doz. Dr. Karl Schedle und Univ.­Prof. Dr. Martin Gierus vom IFA-Tulln der BOKU.

Im Bereich "Recht" beschäftigt sich Dr. Andreas Natterer, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, mit dem EFSA-Gutachten zu Mehlwürmern, dem EuGH-Urteil zur Neuartigkeit von Insekten und den österreichischen Sonderregeln dazu.

Ausblick auf Ausgabe 02/2021

In der zweiten Ausgabe präsentiert DIE ERNÄHRUNG die dritte der insgesamt vier Preisträgerarbeiten des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2020. Ein Schwerpunkt wird das Thema "Mikrobiologie" sein, das aus verschiedenen Blickwinkeln der Lebensmittelwirtschaft beleuchtet wird.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Print-Ausgabe zu (E-Mail an: redaktion @ ernaehrung-nutrition.at) oder holen Sie sich gleich ein Abo, um Entwicklungen in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht selbst verfolgen zu können. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.ernaehrung-nutrition.at.

Zur Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG:

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen "Wirtschaft", "Technik", "Wissenschaft" und "Recht" aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissen­schaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen recht­lichen Aspekten. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittel­industrie herausgegeben.

