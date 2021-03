Einladung zu Aktion Wien Ballhausplatz: Vollspaltenboden – ein Leben auf dem Klo

Morgen Donnerstag 18. 3. wird im Gesundheitsausschuss ein Antrag der SPÖ für ein Verbot des Schweine-Vollspaltenbodens mit verpflichtender Stroheinstreu und mehr Platz behandelt

Wann: Donnerstag 18. März 2021, 10 Uhr

Wo: 1010 Wien, Ballhausplatz, beim Eingang zum Bundeskanzleramt

Was: als Schweine verkleidete Aktivist:innen sitzen auf Kloschüsseln am Ballhausplatz



Am 18. März wird im Gesundheitsausschuss über einen Antrag von SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck und Kolleg:innen diskutiert, der ein Verbot des Vollspaltenbodens mit verpflichtender Stroheinstreu und so viel mehr Platz für die Schweine vorsieht, dass sie alle gleichzeitig nebeneinander im Stroh liegen können. Zur Zeit der Übergangsregierung waren die Grünen noch genau für diese Regelung. Um auf die anstehende Entscheidung aufmerksam zu machen, wird der VGT am Ballhausplatz eine Aktion durchführen, bei der Schweine auf Toiletten sitzen. Der Vollspaltenboden ist nämlich ein Leben auf dem Klo, mit allen Konsequenzen, wie furchtbares Stallklima, Lungenentzündungen und gerötete Augen.

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210316mn_3.php

