EANS-Hauptversammlung: Biogena Group Invest AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

17.03.2021

Die ordentliche Hauptversammlung der Biogena Group Invest AG beschließt Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission

Salzburg (16. März 2021) Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005), Österreichs Marktführer im Bereich Premium-Mikronährstoffpräparate, gibt bekannt, dass die heutige ordentliche Hauptversammlung einstimmig eine Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") in Höhe von bis zu EUR 1.995.000 beschlossen hat. Der Vorstand der Gesellschaft wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtsemission, insbesondere das Volumen, den Bezugspreis und den Zeitplan, festzulegen.

Die Biogena Group Invest AG beabsichtigt, den bestehenden 1,875%-Kommanditanteil an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG aufzustocken. Mit dem geplanten Hinzuerwerb eines weiteren Anteils von bis zu 5 % zum bestehenden Anteil würde sich mittelbar der Anteil der Gesellschaft an der operativ tätigen Biogena Group, deren kontrollierende Eigentümerin die Biogena Group Invest GmbH & Co KG ist, erhöhen.

Die derzeit noch nicht feststehenden detaillierten Bedingungen der Bezugsrechtsemission werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Über die Biogena Group: Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Mikronährstoffpräparate, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist in ihrem Segment Markführer in Österreich und exportiert in über 40 Länder weltweit.

