Familienbund: Vorlesen stärkt Medienkompetenz

Vorlesen ist der perfekte Einstieg, um Medien aller Arten kennenzulernen

Wien/St. Pölten (OTS) - „Medienkompetenz ist das „Schlagwort“ zurzeit. Sie ist ein wesentliches Werkzeug, um verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen“, erklärt Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier. „Um Informationen gut zu beurteilen, muss ich sinnerfassend Lesen und Schreiben können. Daher ist Kindern vorzulesen der perfekte Schritt hin zum Stärken ihres kompetenten Umgangs mit Medien“, ist Bernhard Baier überzeugt, der den Vorlesetag 2021 einmal mehr zum Anlass nimmt, um verstärkt darauf hinzuweisen.

„Vorlesen ist darüber hinaus noch viel, viel mehr als nur das Lesen von Geschichten. Wenn man einander vorliest, verbringt man ganz intensiv Zeit miteinander und das gibt Wurzeln und Sicherheit“, lädt der Familienbund-Präsident ein, Kindern genau dieses „Mehr“ zu bieten.

„Digitale Medien bringen uns Informationen, verbinden uns mit der Welt, ermöglichen uns gerade in Zeiten wie diesen, dass wir miteinander in Kontakt bleiben. Das gemeinsame Erleben eines Buches kann dadurch nicht ersetzt werden. Dieses kuschlige miteinander eine Geschichte lesen bringt zudem die in Zeiten wie diesen so wichtige Nähe und Ausgeglichenheit.“, schließt Baier.

Das Eltern-Kind-Projekt mit Erich Schleyer, ein Video, welches der Familienbund auf seinem Kanal veröffentlicht hat, lädt ein zum Vorlesen und miteinander Zeit verbringen … ganz ohne Nebenwirkungen: https://www.youtube.com/watch?v=xSBNfHOFG8Q

