Arthur D. Little – Maximilian Scherr zu Partner in Wien befördert

Die Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little Austria hat Maximilian Scherr zum Partner befördert.

Wien (OTS) - Mit über 20 Jahren Erfahrung in der strategischen Beratung und in leitenden Positionen stieß der Betriebswirt 2018 zu Arthur D. Little. Maximilian Scherr leitet die Strategy and Operations Practice im Wiener Büro von Arthur D. Little und ist unter anderem spezialisiert auf digitale Transformation, Informationssicherheit, Wachstum und Konzernstrategie. Zusätzlich verantwortet er den Bereich ESG/Energiewende, insbesondere für Industrieunternehmen.

