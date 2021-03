Termin: BMI: Präsentation der Kriminalitätsentwicklung 2020

Pressekonferenz mit Nehammer, Ruf und Holzer, 18.3.2021, 10 Uhr, BMI

Wien (OTS) - Innenminister Karl Nehammer präsentiert am Donnerstag, 18.3.2021, 10 Uhr, die Kriminalitätsentwicklung 2020. An der Pressekonferenz nehmen auch Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Dr. Franz Ruf, und der Direktor des Bundeskriminalamtes, Mag. Andreas Holzer, teil.

Das Innenministerium lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien dazu herzlich ein.

Um an dem Termin teilnehmen zu können, müssen Journalisten das negative Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 (PCR-Test), dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, vorweisen. Auf Wunsch kann auch unmittelbar nach dem Zutritt ins Innenministerium ein Antigen-Selbsttest (Spucktest) kostenlos in den Räumlichkeiten des Innenministeriums durchgeführt werden. Sollte dies in Anspruch genommen werden, ist ein Eintreffen eine halbe Stunde vor Beginn des Pressetermins erforderlich.

Ort: Bundesministerium für Inneres, Festsaal

1010 Wien, Herrengasse 7

