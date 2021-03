PULS 24-Pro und Contra: „Impfchaos in Österreich – Wer hat es vermasselt?“

Impfstoffbestellung und -tempo stehen unter Kritik. Es diskutieren hierzu mit Corinna Milborn auf PULS 24 u.a. Martin Selmayr, Renée Gallo-Daniel, Peter Kostelka

Wien (OTS) - Nach Kritik an Impfstoffbestellung und Impftempo gibt es jetzt auch Zweifel an einem Impfstoff. Muss Österreich seine Strategie hier ändern? Bei „Pro und Contra“ diskutieren u. a. der EU-Vertreter Martin Selmayr sowie die Präsidenten der Impfstoffhersteller Österreichs, Renée Gallo-Daniel, und des Pensionistenverbandes, Peter Kostelka.

Endlich ist die langersehnte COVID19-Prophylaxe im Land und schon häufen sich die Stimmen der Kritiker. Nach Beschwerden über das langsame Impfen in den Bundesländern sind die angeblichen Nebenwirkungen des Impfstoffes AstraZeneca der neueste Aufreger. Dazu kommen Vorwürfe an die Regierung, dass zu wenig Impfstoff bestellt worden sei.

Für Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die vorher vielgepriesene Verteilung durch die Europäische Union plötzlich etwas von einem „Basar“. Eine Darstellung, die der EU-Vertreter in Österreich, Martin Selmayr, so nicht stehen lassen will. Österreich hätte „all seine bestellten Impfdosen“ erhalten, die Verteilung sei von allen 27 Mitgliedsländern gemeinsam beschlossen worden.

Wer muss für das Impfchaos geradestehen? Hat Österreich am falschen Platz gespart? Ist die heimische Infrastruktur nicht auf großflächige Impfungen vorbereitet? Hemmt der Föderalismus die Umsetzung des Impfplans? Und sind die Zweifel an AstraZeneca berechtigt?



Pro und Contra, Mittwoch, 17. März 2021, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4

Gäste u.a.:

Martin Selmayr, Vertreter EU-Kommission in Österreich, früher Generalsekretär EU-Kommission

Peter Kostelka, Präsident Pensionistenverband Österreichs, früher Volksanwalt, Staatssekretär und Klubobmann, SPÖ

Renée Gallo-Daniel, Präsidentin Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller Österreichs

Lisz Hirn, Philosophin und Autorin

Moderation: Corinna Milborn

