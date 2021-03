„Talk 1: Menschen der Woche“ am 17. März um 22.25 Uhr in ORF 1

Mit u. a. Bill Kaulitz, Tiina Jauhiainen, der besten Freundin von Prinzessin Latifa, und der Klage eines MS-Kranken gegen die Republik

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 17. März 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche widmet sich „Talk 1: Menschen der Woche“ folgenden Themen:

Aufregung und Verwirrung um die Lieferung von Corona-Impfstoffen. Das Drama um die in Dubai mutmaßlich gefangen gehaltene Prinzessin Latifa. Die Biografie von „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz. Und: Die Klage eines MS-Kranken gegen die Republik Österreich.

Im Studio bzw. Corona-bedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter u. a. folgende Gäste:

Tiina Jauhiainen: Die Finnin ist die beste Freundin von Prinzessin Latifa, die mutmaßlich von ihrer Herrscherfamilie, darunter ihrem Vater Emir Scheich Muhammad bin Raschid al Maktum, in Dubai gefangen gehalten wird. Tiina spricht über Latifas Fluchtversuch auf See im Jahr 2018, warum das Vorhaben scheiterte und dass Latifa seitdem allem Anschein nach in den Vereinigten Arabischen Emiraten von ihrer eigenen Familie festgehalten wird. Außerdem erzählt sie von ihrer Kontaktaufnahme zu Latifa und vom verzweifelten Versuch, in der Öffentlichkeit für die Befreiung ihrer Freundin zu kämpfen.

Mex: Der 40-jährige Österreicher leidet an einer speziellen Variante von Multipler Sklerose. Je wärmer es ist, desto schlechter geht es ihm. Bei über 25 Grad Celsius kann er das Haus nicht mehr verlassen und sich nur mehr im Rollstuhl bewegen. Mex ist direktes Opfer des Klimawandels und zieht jetzt vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort will er gemeinsam mit anderen die Republik Österreich für ihr langsames Handeln beim Kampf gegen die Klimaerwärmung klagen.

Bill Kaulitz: Der 31-jährige deutsche „Tokio Hotel“-Star – der auch als Synchronsprecher, Designer und Model tätig ist – hat vor Kurzem seine Autobiografie „Career Suicide – Meine ersten dreißig Jahre“ veröffentlicht. In „Talk 1“ spricht er über die Schattenseiten des Ruhms, sein bisexuelles Liebesleben und das Verhältnis zu seiner Schwägerin Heidi Klum.

