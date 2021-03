Kucharowits/Schieder/Vollath: Europa hat Pflicht, Flüchtlingslager zu evakuieren und menschenwürdige Lösungen zu finden

SPÖ-PolitikerInnen wenden sich mit offenem Brief an EU-Kommission

Wien (OTS/SK) - „Wir sind menschlich und aufgrund unserer gemeinsamen, europäischen Werte verpflichtet, die katastrophalen Zustände von geflüchteten Menschen in Europa endlich zu beenden und Lösungen zu finden. Es gibt so viele, die helfen wollen. Wir fordern die Europäische Kommission auf, endlich aktiv zu werden und bitten die zuständigen KommissarInnen, den Ländern und Gemeinden die Aufnahme von diesen Menschen, von Kindern und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, zu ermöglichen“, appellieren die SPÖ-Abgeordneten Katharina Kucharowits, Andreas Schieder und Bettina Vollath in einem offenen Brief an die EU Kommission. ****

„Mitten in Europa findet seit Monaten eine humanitäre Katastrophe statt. Kinder erleiden Rattenbisse, werden Opfer von Missbrauch und haben Suizidgedanken. Auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos oder in Bosnien–Herzegowina verschlimmert sich die Situation von Tag zu Tag. Wir können und wollen einfach nicht warten und tatenlos zusehen!“, sagt Nationalratsabgeordnete Kucharowits.

„Wir reden hier über die Zustände in europäischen Flüchtlingslagern und daher muss sich die EU jetzt ihrer Verantwortung stellen. Viele Gemeinden und Regionen in der EU haben sich schon bereit erklärt, Menschen aufzunehmen. Nun gilt es, dies auch zuzulassen und umzusetzen“, betont Andreas Schieder, SPÖ-EU-Delegationsleiter.

„Als Union haben wir die rechtliche und moralische Verpflichtung, Menschenrechte sowohl innerhalb als auch in unserer Nachbarschafts-und Außenpolitik zu garantieren. Das Menschenrecht auf internationalen Schutz muss in Europa gelten, das beinhaltet den Zugang zu fairen Asylverfahren sowie menschenwürdige Unterbringung“, fordert EU-Abgeordnete Bettina Vollath, Mitglied im Innenausschuss des Europäischen Parlaments.

Der offene Brief der SPÖ-PolitikerInnen richtet sich an die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson und an den EU-Kommissar für die Förderung der europäischen Lebensweise, Margaritis Schinas und wurde von knapp 100 SPÖ-PolitikerInnen unterstützt:

https://tinyurl.com/9xuxujhf (Schluss) up/sr/mp

