ORF III am Mittwoch: Premiere für „Almleben rund um den Hochlantsch“ in „Heimat Österreich“

Außerdem: Zweimal „Land.Leben“ u. a. mit „Durchs Land mit Sepp Forcher“ Teil zwei, „treffpunkt medizin“-Doppel zur Darmgesundheit u. „DialogForum“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Mittwoch, dem 17. März 2021, im Hauptabend die steirische Hochlantsch-Region, ehe „Land.Leben“ Sepp Forcher ins Mühlviertel und Hermann Maier durch Salzburg begleitet. „treffpunkt medizin“ befasst sich in zwei Produktionen mit der „Superwaffe Mikrobiom“ und der Darmgesundheit. Außerdem liefert „ORF III AKTUELL“ um 9.30 Uhr ein ausführliches Nachrichtenupdate.

Im Hauptabend präsentiert „Heimat Österreich“ die ORF-III-Neuproduktion „Almleben rund um den Hochlantsch“ (20.15 Uhr). Östlich der Mur auf über 1.700 Metern Seehöhe liegt eine einzigartige Landschaft: Steile Hänge, abgelegene Hütten, stille Orte – so erwartet der steirische Hochlantsch seine Gäste. Wer hier im Kreislauf der Jahreszeiten lebt, wird eins mit dem alpinen Zauber. Regisseur Wolfgang Scherz porträtiert in diesem Film Menschen, die hier aufgewachsen sind. Dabei trifft er den Almholda, den Musiker und Ziehharmonikabauer Martin, der auf der Hoferhütte auf 160 Tiere schaut, den „Steirerjogl“ Gerald, der seit 23 Jahren in extremer Lage seine Almhütte betreut, und die Lehrerin Waltraud, die noch Geschichten von früher kennt.

Anschließend zeigt „Land.Leben“ den zweiten Teil von „Durchs Land mit Sepp Forcher“ (21.05 Uhr), der dem Mühlviertel gewidmet ist. Die nachfolgende Doku „Alpenjuwel Salzburg mit Hermann Maier“ (21.55 Uhr) präsentiert vom ewigen Eis bedeckte Gletscherregionen, schroffe Felsformationen, endlose weiche Almmatten, klare Bergseen und artenreiche Auengebiete.

„treffpunkt medizin“ widmet sich ab 22.25 Uhr der Darmgesundheit, beginnend mit der von Christian Kugler gestalteten Neuproduktion „Superwaffe Mikrobiom: Kluge Heiler im Darm“. In den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen ist man dabei, das Mikrobiom als Heilmittel nutzbar zu machen. Gleichzeitig wird aber auch immer öfter erkannt, wo Körperbakterien zum gesundheitlichen Risiko werden. Die Doku zeigt die neuesten Erkenntnisse, die teilweise in Österreich gewonnen werden, aber auch bereits existierende und zukünftige Anwendungen in der modernen Medizin. Danach steht „Bauchgehirn & Lebenszentrum: Der Darm“ (23.15 Uhr) auf dem Programm.

Der Abend schließt mit einer von Klaus Unterberger moderierten Ausgabe des „DialogForums“ zum digitalen „TransFORM!“-Prozess des ORF (0.05 Uhr). Unter dem Titel „Alles neu“ diskutieren Stefan Apfl (Hashtag), Anna Goldenberg (Falter) und Lukas Klingan (ORF-Player) über konkrete Projekte des digitalen Medienwandels. Zum Thema „Kultur im digitalen Netz“ sprechen Kay Voges (Volkstheater Wien), Beate Thalberg (Regisseurin, ORF.at) und Alina Zeichen (IG Kultur).

