„Meine Vorfahren“ am 17. März in ORF 1

Wien (OTS) - Wer sind „Meine Vorfahren“, woher kommen sie und wo liegen meine Wurzeln? Diesen Fragen gehen Kabarettistin Angelika Niedetzky und Moderator Oliver Polzer in der zweiten Ausgabe der neuen ORF-Reihe „Meine Vorfahren“ nach und begeben sich am Mittwoch, dem 17. März 2021, um 21.05 Uhr in ORF 1 auf die Suche nach ihren Ahnen. Mit Hilfe des Genealogen Felix Gundacker erfahren sie Geschichten über ihren Stammbaum, finden bislang unbekannte Verwandte und so manches überraschende Familiengeheimnis.

„Meine Vorfahren“ – Folge 2 mit Angelika Niedetzky und Oliver Polzer am 17. März um 21.05 Uhr in ORF 1

Die gebürtige Linzerin, erfolgreiche Schauspielerin und Publikumsliebling Niedetzky, die ihre Kindheit in Griechenland verbracht hat, stürzt sich mit vollem Elan und mit Hilfe des Genealogen Felix Gundacker in die Geschichte ihrer Familie. Sie reist unter anderem ins Innviertel, wo sie in einer Kirche ihrem Ururgroßvater wörtlich „zum Greifen nahe“ kommt.

Die familiären Wurzeln des Quizmasters und Sportreporters Oliver Polzer liegen in einem geschichtsträchtigen Teil von Wien, der Rossau. Die Reise zu seinen Ahnen führt Polzer dann aber auch unerwartet in herrschaftliche Gefilde im Waldviertel. Was seine Vorfahren überraschenderweise mit der Burg Heidenreichstein zu tun haben, konnte er im Zuge der Dreharbeiten zu „Meine Vorfahren“ erstmals erfahren.

