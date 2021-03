„Starmania 21“ – die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Qualifikationsrunde

Live am 19. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Acht Plätze sind noch frei! Wer singt sich in der letzten Qualifikationsrunde ins Semifinale? Auch in der vierten Show des ORF-1-Frühjahrsevents „Starmania 21“ wollen wieder 16 Gesangstalente die Jury von ihrem Starpotenzial überzeugen, doch nur acht von ihnen schaffen den Sprung in die nächste Runde. In der Live-Show am Freitag, dem 19. März 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zeigen Starmaniacs aus Wien, Oberösterreich, der Steiermark, dem Burgenland, Niederösterreich und Tirol ihr Können. Wer aufsteigt und wer die Show verlassen muss, bestimmt wieder die Jury, bestehend aus Tim Bendzko, Ina Regen und Nina Sonnenberg alias Fiva.

In der vierten „Starmania 21“-Qualifikationsrunde gehen folgende 16 Kandidatinnen und Kandidaten an den Start:

Nathalie Bauer: Die 19-Jährige kommt aus Fischamend in Niederösterreich. Nathalie Bauer: „Ich möchte bei ‚Starmania‘ meine Stimme zeigen. Ich bin schon auf Bühnen gestanden, aber noch nie im Fernsehen. Da freue ich mich sehr drauf.“

Mert Cosmus ist 21 Jahre alt, kommt aus St. Pölten und ist als Assistent der Geschäftsleitung tätig. Mert Cosmus: „Ich habe mich bei ‚Starmania‘ beworben, weil ich bereit bin Österreich zu zeigen, was ich kann und was ich gesanglich draufhabe. Bisher habe ich nur für mich selbst gesungen und fast keine Bühnenerfahrung. Ich erhoffe mir natürlich den Sieg und ansonsten, dass die Öffentlichkeit sieht, was ich tue – ‚Starmania‘ ist hilfreich dabei, einen Schritt in die Öffentlichkeit zu setzen.“

Harald Fischl: Der 28-jährige Grafikdesigner und Musiker kommt aus Leiben in Niederösterreich. Harald Fischl: „Eigentlich hatte meine Frau die Idee, dass ich mich bewerben soll. Aber es ist natürlich erstens wieder einmal die Gelegenheit, auf einer Bühne zu stehen, und zweitens die Chance, mich öffentlich zu präsentieren und einem großen Publikum zu zeigen, was ich kann. Bei ‚Starmania 21‘ möchte ich Erfahrung sammeln, neue Leute kennenlernen, mich gut vernetzen und so viel wie möglich für mich persönlich mitnehmen.“

Tina Tenzin Wangmo Gi: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Klagenfurt. Tina Tenzin Wangmo Gi: „Ich habe den Castingaufruf gesehen und habe mir gedacht, eigentlich könnt’ ich mal etwas Neues ausprobieren und mich mit der Poprichtung auf einen Aspekt meiner Stimme konzentrieren, den ich nie so ganz beachtet habe. Ich freue mich auf die anderen Kandidaten – das hat man nicht so oft, dass man mit so talentierten Leuten auf einer Bühne stehen darf – und dass man neue tolle Leute kennenlernt, die einfach gerne Musik machen.“

Daniel Götz: Der 20-jährige Web-Developer kommt aus Perchtoldsdorf in Niederösterreich. Daniel Götz: „Meine Oma hat das in der Zeitung gesehen und mich gefragt, ob ich nicht bei ‚Starmania‘ mitmachen möchte. Dann habe ich mich beworben und jetzt bin ich dabei. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, weil ich mit meinem Casting nicht 100 Prozent zufrieden war – aber ich glaube ich konnte zeigen, was meine Stimme kann, und das ist wohl das Wichtigste.“

Anna Heimrath: Die 24-jährige Barista und Künstlerin kommt aus Graz. Anna Heimrath: „Mir hat die Bühne gefehlt und ich wollte wieder Spaß am Singen haben und möchte auch gerade in dieser Zeit den Leuten daheim eine schöne Zeit bereiten. Ich freue mich darauf, tolle Bekanntschaften zu machen und das zu tun, was ich am liebsten mache – nämlich singen.“

Marcel Kaiser: Der Bankberater aus Herzogenburg in Niederösterreich ist 20 Jahre alt. Marcel Kaiser: „Ich habe schon als kleiner Bub mit meiner Oma ‚Starmania‘ geschaut. Und gewusst, wenn ich mich bei einem Casting-Format bewerbe, dann bei ‚Starmania‘! Ich habe jetzt das Gefühl, dass das genau meins ist. Ich erhoffe mir, dass ich so bleiben kann wie ich bin, mich nicht verstellen muss. Ich möchte die Leute berühren und – wenn es dann wieder geht – mit ihnen feiern.“

Corinna Koder: Die 24-jährige Wienerin ist Content-Creatorin. Corinna Koder: „Ich habe mich beworben, weil ‚Starmania‘ eine gute Erfahrung für meine musikalische Karriere ist. Meine beste Freundin hat mir gesagt ‚Du machst da mit‘.“

Philipp Lauscher: Der 24-jährige Lkw-Fahrer bei der Müllabfuhr kommt aus Krems an der Donau in Niederösterreich. Philipp Lauscher: „Es war schon immer mein Traum, Sänger zu werden, und ich möchte den Leuten da draußen zeigen, dass ich Talent habe. Ich habe gar nicht daran geglaubt, dass ich bei den Top 64 dabei bin – und umso mehr freue ich mich jetzt darüber.“

David Mannhart: Der Schüler aus Trumau in Niederösterreich ist 15 Jahre alt. David Mannhart: „Ich war schon als Kind begeistert vom Singen und vom Schauspielen. ‚Starmania‘ kam ganz kurzfristig auf mich zu – meine Mutter hat in den Medien gesehen, dass das Casting wieder losgeht. Dann habe ich mich beworben und freue mich jetzt einfach sehr, dass ich in der Show bin. Ich hoffe, dass ich durch ‚Starmania‘ erreichen kann, dass mich die Leute kennen und dass es vielleicht ein Sprungbrett für etwas Neues wird.“

Stefanie Mayer: Die 25-jährige Kärntnerin ist Sängerin und Schauspielerin an der Wiener Volksoper. Stefanie Mayer: „Ich freue mich besonders, in einer solchen Zeit auf der Bühne stehen zu können, dass ich wieder Kunst und Musik in die Herzen bringen kann. Auf das freue ich mich auch am meisten, Leute wieder mit Musik zu berühren. ‚Starmania‘ hat mir mega Spaß gemacht, das war immer ein Highlight, deshalb freue ich mich umso mehr, dabei sein zu dürfen.“

Johannes Pietsch: Der 19-jährige Wiener ist Zivildiener und studiert Englisch und Geografie. Johannes Pietsch: „Ich möchte den Menschen mein Talent zeigen und zeigen, was ich stimmlich kann. Als ich gehört habe, dass ‚Starmania‘ zurückkommt, wusste ich, dass ich mich gleich bewerben muss. Ich erwarte mir nichts Spezielles von der Teilnahme und möchte einfach schauen, wie sich alles entwickelt.“

Rebecca Rapp: Die 30-jährige ist Vocal Coach, Sängerin, Texterin und Produzentin und kommt aus Hinterbrühl in Niederösterreich. Rebecca Rapp: „Gerade in Zeiten wie diesen habe ich mir gedacht, jetzt oder nie! Das ist meine Chance, wieder auf eine Bühne zu kommen. Ich habe richtig Lust darauf, mich so zu präsentieren, wie ich bin. Ich möchte hier von Show zu Show denken und gar nicht zu große Erwartungen haben. Mal schauen, was passiert.“

Stephanie Schnauer: Die 27-jährige Barkeeperin kommt aus Wiener Neudorf in Niederösterreich. Stephanie Schnauer: „Ich bin froh, die Chance zu haben, mich musikalisch zu entfalten. Ich habe ‚Starmania‘ geliebt, für meine Schwester und mich war das ein Highlight, das war für mich DIE Show!“

Teodora Spiric: Die 20-jährige Wienerin studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt. Teodora Spiric: „Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Musik machen und sie auch zu meinem Beruf machen. ‚Starmania‘ ist die perfekte Plattform, wo ich Erfahrung sammeln kann. Ich erhoffe mir, dass ich nach der Show sagen kann, dass ich mich jetzt wirklich sicher und geborgen auf der Bühne fühle.“

Paul Wohlfahrt: Der 21-jährige Student (Business Consultancy International) stammt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich. Paul Wohlfahrt: „Eine meiner ersten CDs war tatsächliche eine von ‚Starmania‘. Das war auch der Punkt, an dem ich mir sagte, dass ich auch irgendwann einmal bei einer Casting-Show mitmachen möchte. Ich erhoffe mir, dass es mir Spaß macht und das Connecten mit den anderen Kandidaten ist auch ein cooler Prozess. Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam eine coole Show machen.“

