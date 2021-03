ORF-TVthek ab sofort auch via Sky verfügbar

ORF-TVthek sowohl auf Sky Q als auch Sky X abrufbar

Wien (OTS) - Ab sofort steht die ORF-TVthek in Österreich auch via Sky zur Verfügung. Sowohl die Kundinnen und Kunden von Sky Q (Kabel und Satellit) als auch von Sky X (Internet-Streaming) können dann die ORF-TVthek-App nutzen und damit auf das gesamte Live-Streaming- und Video-on-Demand-Angebot von Österreichs beliebtester Videoplattform zugreifen.

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: „Fernsehen wann und wo Sie wollen – dieser Claim der ORF-TVthek wird nun auch auf den Sky-Plattformen Wirklichkeit. Diese Kooperation Österreichs größter Videoplattform mit Sky Österreich ist ein weiteres positives Signal in Richtung Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen ORF und privaten Medienhäusern. Ich danke auch der früheren ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Mag. Beatrice Cox-Riesenfelder, die maßgeblich am Zustandekommen dieser Kooperation mitgewirkt hat.“

Neal O’Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich: „Allen Zuschauern in Österreich das beste TV- und Unterhaltungserlebnis zu bieten, das ist die große Mission von Sky. Dafür bündeln wir die bestmöglichen Inhalte – sei es herausragender Live-Sport, spannende Serien und Filme oder erstklassige Dokumentationen auf Sky Q und Sky X. Mit dem ORF als Partner und der ORF-TVthek als neuer App und damit neuem Content-Angebot, macht Sky Österreich nun einen weiteren wichtigen Schritt. Wir sind sicher, dass wir damit das Seherlebnis der Sky-Kunden verbessern und eine noch höhere Faszination für unser Programmangebot schaffen. Danke an unseren Partner ORF, dass er ebenfalls den Zuschauer in den Mittelpunkt des gemeinsamen Interesses stellt!"

Die neue Content-Kooperation von ORF und Sky Österreich Fernsehen GmbH wurde von Seiten des ORF von der Hauptabteilung Online und neue Medien (Leitung: ORF-Onlinechef Thomas Prantner, Projektleitung: EUR ING Christian Eder) und der ORF-Enterprise (Geschäftsführung: Oliver Böhm, Projektleitung: Bakk. phil. Mario Leonhardsberger) implementiert. Somit kann die ORF-TVthek nun auf einer weiteren wichtigen medialen Plattform für das Publikum bereitgestellt werden.

Über die ORF-TVthek – Fernsehen wann und wo Sie wollen:

Die ORF-TVthek ist eine Videoplattform des ORF und stellt ein alle TV-Genres umfassendes Video-on-Demand- (7-Days-Catch-up) und Live-Stream-Angebot kostenlos bereit. Viele Sendungen sind nicht nur in Österreich, sondern weltweit (sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden) verfügbar. Sie präsentiert darüber hinaus 36 zeit- und kulturhistorische Videoarchive zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, von der Geschichte der einzelnen Bundesländer bis zu einem Videoarchiv zur Coronavirus-Pandemie. Die ORF-TVthek ist online über https://TVthek.ORF.at verfügbar, auch für alle gängigen Smartphones und Tablets via App nutzbar, und wird im Rahmen von Kooperationen mit Plattformen, Netzbetreibern und Geräteherstellern auch für das TV-Großformat bzw. Smart-TVs in Österreich bereitgestellt. Die ORF-TVthek, die 1,538 Millionen Userinnen und User pro Monat hat (ÖWA Plus, 4. Quartal 2019), ermöglicht dem Publikum damit die zeit- und ortsunabhängige Nutzung von ORF-TV-Inhalten.

Über Sky

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Sky-Abonnentinnen und -Abonnenten das Programm jederzeit zu Hause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, Tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen Zuschauerinnen und Zuschauer Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

