Wien-Ticket erneut als Kunden- und Branchen-Champion ausgezeichnet

Nummer 1 bei Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis

Wien (OTS/RK) - Zufriedene Kunden, perfekter Service und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis: Wien-Ticket, der Full-Service-Ticketdienstleister der Wien Holding, konnte sich auch 2021 als Kunden- und Branchen-Champion in einer vom ÖGVS durchgeführten Branchen-Studie durchsetzen.



Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Kundenzufriedenheit wichtiger denn je. Wer Service und Preis-Leistungsverhältnis eines Onlineshops zu schätzen lernt, kauft auch nach einem Lockdown weiter dort ein. Doch wer hat die zufriedensten KundInnen, welcher Online-Shop bietet ein positives Einkaufserlebnis? Dies herauszufinden, war die zentrale Fragestellung des „Branchen-Monitor 2021“ – des größten österreichweiten Rankings in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis.



Der „Branchen-Monitor 2021“ wird jährlich von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH durchgeführt. Dafür wurden in diesem Jahr mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.877 Unternehmen aus 175 Branchen eingeholt. Wien-Ticket konnte sich unter den untersuchten Ticketbörsen in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis – wie schon im Vorjahr – als Sieger durchsetzen und wurde erneut als Kunden- und Branchen-Champion gekürt.



Unabhängige, objektive Branchen-Studie



Beim „Branchen-Monitor 2021“ handelt es sich um eine Online-Befragung, bei der sogenannte PanelistInnen, die hinsichtlich Ihrer soziodemografischen Merkmale so ausgewählt wurden, dass Sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, zu Ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten 3 Jahren KundInnen des jeweils zu beurteilenden Unternehmens waren.



Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten AnbieterInnen in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung erfolgte vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.

Wien-Ticket Nummer 1

In die umfangreiche Kundenbefragung gingen mehr als 320.000 Urteile zu insgesamt 1.877 Unternehmen aus 175 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden. Branchenübergreifend wurden aus den insgesamt 1.877 Unternehmen die TOP 300 ermittelt. Diese Unternehmen dürfen den Titel „Kunden-Champion 2021“ tragen.



Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2021“ in insgesamt 175 Branchen gekürt. Neben dem 1. Platz in jeder Branche wurden je nach Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen entweder die TOP 3 (ab 10 Unternehmen pro Branche) bzw. die TOP 5 (ab 20 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.



Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, konnte zum wiederholten Male beide Auszeichnungen – sprich den 1. Platz – in den Kategorien Kunden-Champion und Branchen-Champion erreichen.

Tickets für Top-Events – rund um die Uhr

Wien Ticket ist einer der größten Full-Service-Ticketdienstleister in Österreich. Zu den Dienstleistungen zählen Ticketvertrieb & -vermarktung, CRM, White-Label Shops, B2B Lösungen, Fintec, Zutrittskontrolle und vor Ort Betreuung.



