Von der Tradition zur Moderne

Wien (OTS) - Auch in diesem Sommer bietet der Park des GARTENPALAIS Liechtenstein musikalischer Vielstimmigkeit, pointierter Unterhaltung und literarischen Klassikern eine Bühne: Bei der zweiten Ausgabe des Festivals „Sommer Rhapsodie im Garten“ kann man sich von 19. Juli bis 18. August 2021 auf Veranstaltungen u. a. mit Philipp Hochmair, Alfred Dorfer, Count Basic, Simone Kopmajer, Stefan Vladar, der Gesangskapelle Hermann, Angelika Kirchschlager, Sona MacDonald oder Karl Markovics freuen.

„ Mit der ‚Sommer Rhapsodie‘ konnten wir im vergangenen Jahr ein Herzensprojekt verwirklichen. Der Erfolg dieser neuen Veranstaltungsreihe und die Begeisterung unseres Publikums haben uns bestärkt, dieses einzigartige Projekt fortzuführen “, betont S.D. Prinz Constantin von und zu Liechtenstein, der gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Marie Gastgeber des Festivals ist. Die „Sommer Rhapsodie“ ist eine weitere Initiative der Familie Liechtenstein in ihrem Engagement für eine nachhaltige Kulturförderung. „Das Areal des GARTENPALAIS erfährt durch das Festival somit noch mehr Belebung. Allen voran freut es uns aber vor allem sehr, in dieser herausfordernden Zeit Kultur zu unterstützen und zu ermöglichen!“

Vor der einzigartigen Kulisse des sommerlichen Gartens wird im Juli und August live ein umfang- wie abwechslungsreiches Kulturprogramm geboten, zusammengestellt von Mena Scheuba-Tempfer und Melanie Hirsch: So finden wöchentlich jeweils Montag bis Mittwoch im Freien Veranstaltungen in den Rubriken Klassik, Wort und Contemporary statt. Sie bringen Konzerte von Barock bis Soul und Pop, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, literarische Reisen durch die Epochen und pointierte kabarettistische Unterhaltung auf die Bühne.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Team der Hofkellerei im Gartenpalais verwöhnt die BesucherInnen der „Sommer Rhapsodie“ mit kulinarischen Köstlichkeiten, Wein und Sekt aus der fürstlichen Hofkellerei sowie erfrischenden Getränken.

FÜHRUNGEN

Zusätzlich zum Bühnenprogramm werden an Veranstaltungstagen Führungen durch das GARTENPALAIS Liechtenstein angeboten. Diese umfassen auch die Fürstlichen Sammlungen, in denen ausgewählte Exponate aus vier Jahrhunderten von Renaissance bis Biedermeier zu sehen sind. Karten für die Führungen sind auf www.sommerrhapsodie.at im Rahmen der Buchung eines Tickets für die „Sommer Rhapsodie im Garten“ als Zusatzfeature erhältlich. Führungen sind außerdem buchbar auf www.palaisliechtenstein.com.

DAS PROGRAMM

Eröffnet wird mit einem Liechtensteiner Abend und Konzerten von Cross Connection und der Formation TRIMOLON. Klassische Variationskunst beweisen bei der „Sommer Rhapsodie im Garten“ der Ausnahmepianist Stefan Vladar mit Johann Sebastian Bachs „Goldberg Variationen“ oder das Ensemble Salzburg-Wien mit „Haydn.Vertikal“. Angelika Kirchschlager und Sona MacDonald präsentieren legendäre „Broadway Songs“ und das Orchester Wiener Akademie interpretiert bei „Viva Italia“ mit den SolistInnen Melanie Hirsch und Alois Mühlbacher barocke Meisterwerke.

Alfred Dorfer zeigt sich in seinem Solo „und...“ gewohnt virtuos und scharfzüngig und „Polly Adlers Nymphen in Not“ (Ulrike Beimpold, Petra Morzé und Angelika Hager) bieten Einblicke ins Land des selbst verschuldeten Alltagsirrsinns. Fritz Karl entführt mit „Novellen aus der Welt von Gestern“ in Stefan Zweigs Fin de Siècle, untermalt von Maciej Golebiowskis virtuosem Klarinettenspiel.

Karl Markovics und die OÖ. Concert Schrammeln widmen sich bei „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“ literarischen Schmankerln und genüsslichen Klängen und die Schauspielerin Mercedes Echerer begibt sich mit „Rumänisches Roulette“ auf eine musikalische Spurensuche ihrer Kindheit. Intensiv und mitreißend präsentiert Philipp Hochmair Adalbert Stifters Novelle „Der Hagestolz“, zu der die Österreichischen Salonisten mit Musik von Anton Bruckner den Soundtrack arrangieren.

Die Gesangskapelle Hermann singt sich durch die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit und die vielseitige Sopranistin Patricia Nessy springt mit „Vocaloose“ zwischen drei Jahrhunderten Musikgeschichte hin und her. „Wieder, Gansch & Paul“ nehmen als Ménage à trois die BesucherInnen mit auf ihre musikalische Reise von Franz Schubert bis Billy Joel.

Die „World´s Smallest Bigband” Marina & the Kats sorgen mit Neoswing für Furore und auch das Trio Freundschaftsspiel widmet sich mit bekannte Klassiker und wienerische Eigenkreationen dem Swing. Und die international gefeierte Jazzsängerin Simone Kopmajer stellt ihren coolen Swing auch mit dem aktuellen Jazz-Bossa Nova-Album „My Wonderland“ unter Beweis.

Klassisch und neutönend, kitschig und anspruchsvoll legen es die Ausnahmecellistinnen von eXtracello auf ihrer Reise durch die Musikgeschichte an und die Formation Gewürztraminer zeigt gemeinsam mit Da Gmischte Satz, was mit Gypsy-Jazz möglich ist.

Und mit Count Basic ist eine der international angesehensten österreichischen Bands zu Gast, die mit ihrer tanzbaren Botschaft „Jazz in the House“ die „Sommer Rhapsodie im Garten“ beschließt.

„Kultur ist Über-Lebens-Mittel. Musik, Schauspiel, Gesang und Literatur gemeinsam mit anderen Menschen live zu erleben macht uns stärker und glücklicher. In einer Zeit wie der jetzigen, voller Herausforderungen und Umbrüche, Ängste und Sorgen, ist es umso wichtiger Gutes, Wahres, Schönes und vor allem Freude – also alles das, was Kunst und Kultur ermöglicht – erleben und genießen zu können“, sind Mena Scheuba-Tempfer und Melanie Hirsch überzeugt. „Mit der ‚Sommer Rhapsodie im Garten‘ 2021 hoffen wir einen Beitrag dazu zu leisten.“

HOFKELLEREI DES FÜRSTEN VON LIECHTENSTEIN

Auch in diesem Jahr ergänzt die Vinothek & Bar der Hofkellerei Liechtenstein im Park des GARTENPALAIS die kulturelle Vielfalt mit kulinarischen Genüssen und einer umfangreichen Auswahl an Weinen der Hofkellerei und befreundeter renommierter Weingüter. Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein: „ Die Hofkellerei im GARTENPALAIS bietet die Möglichkeit, nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch die annähernd 600 Jahre währende Weintradition der Familie Liechtenstein kennenzulernen. Ein Ort der Begegnung, eine Verbindung von Tradition und Moderne, im Herzen von Wien. “

Öffnungszeiten Vinothek & Bar: Di–Sa 12.00–21.00 Uhr, So 12.00–18.00 Uhr

Reservierung unter +43 1 3195767 300, vinothek @ hofkellerei.at



SOMMER RHAPSODIE IM GARTEN 2021 – KARTEN



Kat. A EUR 72 (Sitzplatz mit Service am Tisch)

Ticketpreis inklusive 1 Glas Wein oder Sekt, 1 Hauptgericht Ihrer Wahl frisch zubereitet

Kat. B EUR 48 (Sitzplatz mit Selbstbedienung)

Programm & Kartenverkauf unter www.sommerrhapsodie.at

KONTAKT:

kontakt @ sommerrhapsodie.at, t: +43 664 84 28 250

Sommer Rhapsodie im Garten, Fürstengasse 1, 1090 Wien

VERANSTALTUNGSZEITEN:

19.30–21.30 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr – Pause: 30 Minuten

Matinee (SO 25. Juli und SO 8. August) 11.00–13.00 Uhr, Einlass ab 10.00 Uhr





