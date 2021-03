Steinacker begrüßt Rückkehr von Alma Zadić ins Amt der Justizministerin

ÖVP-Justizsprecherin freut sich auf die kommenden Arbeitsgespräche mit der Ministerin

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass Justizministerin Alma Zadić nach ihrer Karenz ihre Amtsgeschäfte wieder aufnimmt und blicke den nächsten Arbeitsgesprächen mit ihr entgegen“, betont ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker heute, Dienstag. Vizekanzler Werner Kogler habe Zadić gut vertreten, klar sei aber, dass es angesichts vieler Vorhaben „wie in jedem Ressort eine ‚hauptamtliche‘ Leitung“ brauche. Diesbezüglich streicht Steinacker etwa den Reformbedarf in der Justiz hervor: „Wir haben mit der Ausgestaltung des unabhängigen Bundesstaatsanwaltes ein großes Projekt umzusetzen, mit dem wir die Standards der österreichischen Justiz maßgeblich erhöhen wollen.“ Nun gelte es, dieses im Sinne effizienter Strukturen auf den Weg zu bringen.



„Gemeinsam mit der Justizministerin werden wir die anstehenden Aufgaben sachorientiert abarbeiten“, sagt Steinacker, die abschließend festhält: „Ich hoffe auf einen breiten Dialog, an dem sich auch die Oppositionsparteien konstruktiv beteiligen.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at