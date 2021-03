Mit Puntigamer Pr0,0st auch alkoholfrei in geselliger Runde anstoßen

Ein schonendes Brauverfahren entzieht dem neuen Puntigamer Pr0,0st nur den Alkohol, der süffig bodenständige Geschmack durch steirische Brautradition bleibt.

Graz (OTS) - Puntigamer steht wie kaum ein anderes Bier für geselliges Beisammensein. Um mit Freunden gemütlich anzustoßen, egal ob beim abendlichen Treffen, beim Grillen oder auf Partys, gehört für die Österreicher Bier auf den Tisch. Da immer mehr Konsumenten auf einen gesunden, verantwortungsbewussten Genuss achten, vermehrt auch in der alkoholfreien Variante.

Ein seit Jahren wachsender Trend, wie sich im aktuellen Bierkulturbericht der Brau Union Österreich zeigt. Bereits ein Viertel der Österreicher trinken regelmäßig alkoholfreies Bier. Mit der „natürlich alkoholfrei“ Produktpalette bietet die Brau Union Österreich eine geschmackliche Vielfalt an natürlich gebrauten, alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken für Erwachsene, die 2021 regional mit dem Puntigamer Pr0,0st erweitert wird.



Ein bieriges Bier, auch promillefrei

Auch wenn die Österreicher keinen Alkohol trinken wollen, auf den typischen Geschmack von Bier will keiner verzichten. Echter Biergenuss aus österreichischer Brautradition bleibt auch dann in der Bierflasche, wenn dank einer einzigartigen Technologie der Alkohol schonend entzogen wird.

Würzig, fruchtig, malzige Aromen prägen den Geruch des Puntigamer Pr0,0st, dass leicht trocken, elegant vollmundig und ausgewogen schmeckt. Das süffige Bier ist angenehm zu trinken und das passende Getränk, um auch alkoholfrei in geselliger Runde anzustoßen.



Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“ sowie den limitierten Puntigamer Saisonspezialitäten passend zur Jahreszeit: Puntigamer Frühjahrskrone, Puntigamer Herbstmeister und Puntigamer Winterkönig und nun auch der alkoholfreien Sorte Puntigamer Pr0,0st.

