DS AUTOMOBILES mit VIER PROMINENTEN MARKENBORSCHAFTERN in Österreich

Daniel Serafin, Silvia Schneider, Max Stiegl und Fadi Merza teilen viele Werte von DS Automobiles und sind als Markenbotschafter aktiv.

Wien (OTS) - Die junge Pariser Premium-Marke DS Automobiles befindet sich auch in Österreich im Wachstum: 2020 war sie hierzulande die am stärksten wachsende Premium-Marke. Mit der Ausweitung der Modellpalette und der Schwerpunktlegung auf elektrifizierte Antriebe zeigt sie sich für die Zukunft gut aufgestellt. Um die Marke noch weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, arbeitet DS in Österreich eng mit vier prominenten Markenbotschaftern zusammen: Daniel Serafin, Silvia Schneider, Max Stiegl und Fadi Merza teilen viele Werte von DS Automobiles und können die Marke so in den Bereichen Klassische Musik, Haute Couture, Haute Cuisine und Sport platzieren.

Der in Wien geborene Daniel Serafin ist Kulturmanager und Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen, und ist als Brand Ambassador für DS Automobiles unterwegs.

Mit Silvia Schneider konnte DS Automobiles eine bekannte österreichische Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Modedesignerin und Juristin als Markenbotschafterin gewinnen.

Max Stiegl ist von Gault Millau zum Koch des Jahres ausgezeichnet worden und ist mit seinem DS 3 E-Tense Elektroauto unterwegs.

Außerdem freut sich DS Automobiles über die Zusammenarbeit mit dem syrisch-österreichischen, ehemaligem Thaiboxer, mehrfachen Weltmeister und Unternehmer Fadi Merza.

Gesamter TEXT als PDF anbei oder auf der DS Automobiles Pressewebsite: https://at-media.dsautomobiles.com/

Alle Fotos verfügbar auf der der DS Automobiles Pressewebsite:

https://at-media.dsautomobiles.com/

