William Shatner wird 90 - The HISTORY Channel mit Sonderprogrammierung (FOTO)

William Shatner, der in seiner Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltberühmt wurde, wird am kommenden Montag, 22. März, 90 Jahre alt.

The HISTORY Channel präsentiert aus Anlass des runden Geburtstags des Schauspielers am Montag, 22. März, ab 20:15 Uhr eine Sonderprogrammierung mit fünf Episoden der ersten Staffel des Doku-Formats "The UnXplained mit William Shatner" in Folge.

In der Reihe stellt Shatner verschiedene mysteriöse Phänomene vor, die angesichts ihrer Faktenlage überprüft werden.

Bereits im Vorfeld des Geburtstags, seit Monatsbeginn, zeigt The HISTORY Channel zudem im Rahmen des Themenmonats "Mystery März" neue Folgen der ersten Staffel des Formats als TV-Premieren im deutschsprachigen Raum (immer sonntags ab 20:15 Uhr). Shatner führt als Host durch die Reihe und zeichnet auch als Produzent verantwortlich.

In "The UnXplained mit William Shatner" geht der prominente Schauspieler, Sänger und Produzent scheinbar unerklärlichen Phänomenen auf den Grund. Zur Seite stehen ihm dafür verschiedene Experten, darunter Historiker und Ingenieure. Im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen beispielsweise verschiedene Monumente der USA und das Phänomen "UFO".

Darüber hinaus ist "The UnXplained mit William Shatner" bei HISTORY Play, dem On-Demand-Channel bei Amazon Prime Video Channels und den Apple TV-Kanälen in der Apple TV App, zu sehen. Dort sind Folgen der ersten Staffel des Formats auf Abruf verfügbar.

