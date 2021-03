Ubitus läutet die Ära des Cloud-Spiels ein

Taipei (ots/PRNewswire) - Tencent und andere große Spieleunternehmen tätigen strategische Investitionen in Ubitus

Ubitus, einer der führenden Cloud-Game-Dienstleister, gab heute den Abschluss einer strategischen Finanzierungsrunde bekannt. Die Investition wurde von Tencent und anderen großen Spieleunternehmen wie Square Enix, Sony Innovation Fund by IGV und Actoz geleitet.

Investitionen beschleunigen die Transformation der Industrie

Wir freuen uns sehr, einige der wichtigsten Akteure der Spielebranche als unsere strategischen Aktionäre zu haben. Ihre Investitionen sind ein Vertrauensbeweis für unsere Technologie, unsere Leistungen und unsere potenzielle Rolle im schnell wachsenden Cloud-Game-Markt. Mit unserer innovativen Technologie und ihren Ressourcen werden wir mehr Partnern dabei helfen, Cloud-Game-Inhalte und -Services einzuführen und die Transformation der Branche in die Cloud zu beschleunigen", sagte Wesley Kuo, CEO von Ubitus.

Massive Auswahl, einfacher Zugang und erschwinglicher Preis

Ubitus ist ein Cloud-Spiel-Pionier und sieht Spiel-Streaming zum Mainstream werden, nach der Streaming-Transformation der Musik-und Film-Industrie. Seit 2014 unterstützt Ubitus eine Vielzahl von Kunden bei der Nutzung von Cloud-Gaming. Für Spieleentwickler können die Ubitus-Cloud-Versionen beliebter Titel auf verschiedenen Geräten gespielt werden, was Zeit und Investitionen bei der Entwicklung mehrerer Versionen für verschiedene Geräte spart. Für Spielebetreiber können die Ubitus-Cloud-Versionen von hochentwickelten Spielen, sogar Spielen mit der Ray-Tracing-Funktion, auf einfacher Hardware gespielt werden, wodurch die adressierbare Nutzerbasis erhöht und die Kosten für die Kundenakquise gesenkt werden. Für Plattformbetreiber wie Telekommunikationsunternehmen oder MSOs (Multimedia-Systembetreiber) kann Ubitus ihnen helfen, komplette Cloud-Game-Services einschließlich einer Reihe attraktiver Spielinhalte in wenigen Monaten einzuführen. All dies bringt große Vorteile für Spieler: Hunderte von Titeln, die über mehrere Basisgeräte zu einem erschwinglichen Preis zugänglich sind, genau wie Musik-Streaming und Film-Streaming. Mit über 80 Spieleunternehmen und Plattformbetreibern, die Ubitus-Lösungen getestet haben und einsetzen, wächst die Dynamik rasant.

Jenseits des Spiels

Darüber hinaus setzt Ubitus Trends in anderen Rich-Content-Branchen, wie der Mode- und Unterhaltungsindustrie, wie die weltweit erste Cloud-Modenschau im vergangenen Jahr zeigt. "Ich denke, es sind die Wachstumschancen, die die vielfältigen Anwendungen unserer Technologie bieten, die uns für diese Branchenführer attraktiv machen", sagte Kuo.

Technologie vorantreiben und Anwendungen erweitern

Nach den Investitionen plant Ubitus, die Cloud-Game-Technologie weiterzuentwickeln, ihr Cloud-Game-Geschäft auszubauen und neue Anwendungen zu finden, die mit Spielen in Verbindung stehen. Cloud-Game-Technologie, die die Vorteile des 5G-Netzwerks und des Mobile Edge Computing (MEC) maximieren kann, das in naher Zukunft unerlässlich und allgegenwärtig sein wird, befindet sich in der Entwicklung. Die Automatisierung der Spielevirtualisierung in der Cloud, die es so einfach macht wie das Hochladen eines Videos, sollte fast alle Spieleentwickler dazu bewegen, ihre Inhalte in die Cloud zur Verteilung zu bringen. Die Unterstützung von AR/VR, das in Spielen und Unterhaltungen auftaucht, steht auf der Roadmap von Ubitus. Mit all diesen Bausteinen ist Ubitus langfristiges Ziel, die größte SaaS-Plattform für Global Cloud Gaming zu schaffen.

Informationen zu Ubitus

Ubitus betreibt die weltweit beste GPU-Virtualisierungstechnologie und Cloud-Streaming-Plattform. Das Unternehmen engagiert sich, mit seiner fortschrittlichen Technologie eine überlegene Benutzererfahrung zu liefern. Benutzer benötigen nur ein Breitbandnetzwerk, um ein AAA-Spielerlebnis über verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart TVs und PCs zu genießen.

Mit seinem umfassenden GDK (Game Development Kit), einer Lösung zur Entwicklung von Spielen, unterstützt Ubitus Spieleunternehmen in Japan und im Ausland, die eine schnell einführbare Lösung im Bereich Cloud-Gaming suchen. Ubitus arbeitet mit Telekommunikations- und Online-Dienstanbietern und Spieleherstellern auf der ganzen Welt zusammen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321942/Ubitus_Logo_Logo.jpg

