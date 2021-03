Früheres 700 PS-„Batmobil“ von Fußballstar Franck Ribéry auf willhaben angeboten

Auto der Extraklasse: Lamborghini Aventador LP700-4 Coupé steht zum Verkauf

Schwaz / Tirol (OTS) - Auf willhaben ist gerade ein in zweierlei Hinsicht besonderes Gefährt zu finden: Der ehemalige Flitzer des französischen Fußballhelden und Ex-Bayern-Stars Franck Ribéry gleicht dem Batmobil der beliebten Film- und Comicfigur Batman und diente „Bruce Wayne" als Alltags-Gefährt.



Als top ausgestatteter Benziner hat der Sportwagen 12 Zylinder und 700 PS unter der mattschwarz folierten Motorhaube und wird nun von einem Verkäufer in Tirol für 315.000 € angeboten.



Das Luxus-Gefährt ist ebenso eine Ausnahmeerscheinung wie der Sportler selbst:



Als Europas Fußballer des Jahres im Jahr 2013 bestritt Ribéry mit der französischen Nationalmannschaft 81 Länderspiele und nahm an zwei Welt- als auch zwei Europameisterschaften teil. Den Höhepunkt seiner Karriere, mit sechs DFB-Pokalsiegen, neun Meistertiteln, Triumphen in UEFA Champions League sowie FIFA-Klubweltmeisterschaft, erlebte er vor allem als legendärer „Schmähbruder“ von David Alaba bei Bayern München. Aktuell ist der 37-jährige in Italien für Fiorentina im Einsatz.



Das sportliche Einzelstück mit rund 23.500 km auf dem Tacho ist laut Anzeige in einem neuwertigen Zustand. Das besondere Batmobil wird um 315.000 € auf willhaben angeboten und lädt nicht nur Fußballfans zum Träumen ein.

>>> Zum Promi-Auto auf willhaben

