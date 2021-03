IFA Update: „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“ zu mehr als 50% platziert

Graz (OTS) - Starke Nachfrage nach Immobilieninvestments für Privatanleger bei der IFA AG: Vier Wochen nach Vertriebsstart von „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“ sind bereits mehr als 50% des Investitionsvolumens von 28,3 Mio. Euro erfolgreich platziert. Eine klare Bestätigung des IFA Investmentangebots an stabilen Anlageprodukten für Vermögensschutz, Pensionsvorsorge oder als Generationenabsicherung.

Private Investoren können sich am aktuellen Investment in Graz über ein IFA Bauherrenmodell Plus mit parifizierter Wohnungszuordnung beteiligen und so die Vorzüge von klassischem Bauherrenmodell und Vorsorgewohnung kombinieren. Das Investment bietet die Sicherheit eines realen Sachwerts und langfristig solide Renditen. Die Indexierung der Mieteinnahmen sorgt für Inflationsschutz. Weiters profitieren Anleger von steuerlicher Optimierung, Förderzuschüssen und der Stärke der Bauherrengemeinschaft.

Mit dem geförderten Wohnbauprojekt „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“ schafft IFA 89 Wohnungen sowie ein Geschäftslokal. Die Mindestbeteiligung beträgt rund 198.000 Euro. Ein Einstieg ist ab einem Eigenkapital von rund 91.000 Euro – verteilt auf drei Jahre – möglich. Jetzt informieren unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 59932 28

E-Mail: m.moser @ eup.at