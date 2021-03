Ein Jahr Pandemie im Kindergarten

Ein DANKE an alle Mitarbeitenden der Elementarpädagogik, die immer da waren

Wien (OTS) - Mittlerweile begleitet uns die Pandemie seit einem Jahr und hat unser aller Alltag geprägt. Mit der Aktion „Danke fürs Miteinander – wir waren und sind immer da“ will KIWI – Kinder in Wien ein sichtbares Zeichen setzen und darauf blicken, was uns diese Zeit gebracht hat und was wir daraus lernen können, wie zum Beispiel, das gelebte Miteinander. Mit Fotos bunter Handabdrücke von Kindern und Mitarbeitenden wollen wir an die herausfordernde Zeit im letzten Jahr erinnern, das gelebte Miteinander sichtbar machen und Danke sagen an alle Mitarbeitenden, dass sie da sind und immer da waren.

Sehen Sie mehr:

https://bit.ly/38IXUPj

http://bit.ly/30QKPik

Trotz Corona-Pandemie wurde weitergearbeitet und wir haben entsprechende Lösungen gefunden. Hierfür bedarf es eines großen Danks an die Führungsebene, die Mitarbeiter*innen an den Standorten und in der Geschäftsstelle, an die Leitungen, die Eltern – aber auch an die Politik.

KIWI blickt immer über den Tellerrand hinaus und das gilt nicht nur für den Verein. Auch die neugegründete Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien, bestehend aus „Diakonie Bildung“, „Kinderfreunde Wien“, „St. Nikolausstiftung“ und KIWI – Kinder in Wien, blickte über den Tellerrand hinaus und schaffte es damit auch, mehr gemeinsam zu bewegen. Die Träger*inneninitiative greift gemeinsam Themen auf und setzt sich gezielt dafür ein.

Gerade dieses spezielle und herausfordernde Jahr der Corona-Pandemie hat uns noch deutlicher aufgezeigt, dass es Optimierungsbedarf gibt und es gilt, die Rahmenbedingungen dringend zu verbessern – zum Wohle unserer Kinder:

Forderungen der Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien:

Einheitliche Standards zu Gruppengröße und Betreuungsschlüssel

Verstärkte Zeitressourcen

Insgesamt weniger Bürokratismus

Bundesweit einheitliche Qualitätsstandards

Weiterentwicklung des bestehenden Ausbildungsmodells für pädagogische Fachkräfte

Österreichweite Studie, die auf der einen Seite die Ist-Situation in Bezug auf Rahmenbedingungen in den Bundesländern, Personalschlüssel pro Kind, Finanzierungssysteme enthält und auf der anderen Seite Szenarien für die Herausforderungen der Zukunft beschreibt.

